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«Скоро»: Юлия Барановская снова примерила свадебное платье

Подписчики в Сети начали поздравлять звезду с возможным предстоящим торжеством.

«Скоро»: Юлия Барановская снова примерила свадебное платье
ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОИНИ ПУБЛИКАЦИИ

Еще несколько дней назад Юлия Барановская показала своим поклонникам себя в красивом свадебном платье из гортензий и орхидей. Телеведущая стала участницей фестиваля «Цветочный джем», в рамках которого и состоялся необычный изысканный показ.

И вот на странице Юлии в Instagram появился новый снимок, и тоже — в свадебном платье. «Coming soon…» —интригующе подписала фотографию Барановская, что переводится как «скоро».

Подписчики на страницу телеведущей назвали интригу хорошей и, конечно, предположили, что Юлия в скором времени выйдет замуж. Потому начали заранее поздравлять Барановскую с торжеством.

«Аршавин, наверное, волосы дерет, что потерял такую женщину, счастья тебе, красотка», — пишет одна из поклонниц.

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Адрей Аршавинсвадебное платьетелеведущаяЮлия Барановская

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«Скоро»: Юлия Барановская снова примерила свадебное платье
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