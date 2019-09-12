«Скоро»: Юлия Барановская снова примерила свадебное платье

Подписчики в Сети начали поздравлять звезду с возможным предстоящим торжеством.

Еще несколько дней назад Юлия Барановская показала своим поклонникам себя в красивом свадебном платье из гортензий и орхидей. Телеведущая стала участницей фестиваля «Цветочный джем», в рамках которого и состоялся необычный изысканный показ.

И вот на странице Юлии в Instagram появился новый снимок, и тоже — в свадебном платье. «Coming soon…» —интригующе подписала фотографию Барановская, что переводится как «скоро».

Подписчики на страницу телеведущей назвали интригу хорошей и, конечно, предположили, что Юлия в скором времени выйдет замуж. Потому начали заранее поздравлять Барановскую с торжеством.

больше по теме Барановская пообещала не ругать сына-первокласника за двойки в школе Телеведущая также никогда не делает уроки с детьми.

«Аршавин, наверное, волосы дерет, что потерял такую женщину, счастья тебе, красотка», — пишет одна из поклонниц.