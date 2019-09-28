Прощайте, Марк Захаров! От нас ушел великий режиссер

В субботу, 28 сентября, умер Марк Захаров. В прошлом году он отметил юбилей – 85 лет. Портал Teleprogramma.pro приносит соболезнования всем родным и поклонникам знаменитого режиссера и вспоминает творческий путь артиста.

Знаменитый театр «Ленком», который Захаров возглавил в 1973 году и который называют его детищем, лишь на 6 лет старше Марка Анатольевича. О смерти Захарова и сообщил худрук «Ленкома» Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан», — цитирует Варшавера ТАСС.

Захаров – это целая театральная эпоха. Это «Тиль», «В списках не значился», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Чайка», «Женитьба»… Наконец, это рок-опера, буквально «взорвавшая» театральную Москву, — «Юнона» и «Авось».

А еще Захаров – это всеми любимые фильмы, которые не сходят с экранов вот уже несколько десятилетий: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви»… Их давно разобрали на цитаты, их смотрят с любого момента, бросив все дела и заранее улыбаясь, ведь давно знают наизусть.

Одним словом, Марк Захаров – настоящая легенда нашего театра и кино.

Отец – «враг народа»

Родился Марк Захаров в Москве, в 1933 году. А через год арестовали отца – как и многих тогда, по одной из политических статей. Его выслали из столицы, отправив на лесоповал. И жена, ни минуты не раздумывая, поехала вслед за ним. А ведь у нее были свои мечты и планы – она училась в театральной студии, очень хотела стать актрисой… Но пришлось все бросить.

Крошечного Марка она оставила со своей мамой, которая работала директором детдома. Кроме бабушки, за мальчиком присматривала няня, — Марк Анатольевич хорошо запомнил эти годы и всегда вспоминал этих двух женщин с теплом и благодарностью. Ведь у него было то, чего не досталось на долю многих его сверстников, — сытое и благополучное детство, согретое любовью и заботой.

Через несколько лет отцу разрешили поселиться в Рязани, — въезд в столицу ему был запрещен. Впрочем, после войны все запреты сняли, как и саму судимость. Но к тому времени жизнь сильно изменилась. Она стала тяжелой и голодной, страна с трудом восстанавливалась после жестокой войны.

Мог стать военным инженером

Как вспоминал Марк Анатольевич, учиться в школе ему было неинтересно. В какой-то момент он сильно запустил учебу, однако к выпускным, собравшись, подтянулся и получил вполне приличный аттестат.

С ним он и собрался в театральный вуз, — у Марка уже имелся опыт, он занимался в драмкружке, а кроме того, дружил с Андреем Тарковским, который оказал на него огромное влияние.

Но у мамы были другие планы. Она считала, что актерство – женская профессия, мужчине она не годится. По настоянию мамы Марк отнес документы в военно-инженерный институт. И кто знает, может быть, мы никогда не узнали бы режиссера Марка Захарова, если бы его приняли. Только вот ничего из этого не получилось – судимость отца помешала.

Что ж, Марк мог теперь с чистой совестью учиться на артиста. В школу-студию МХАТ, правда, его не приняли, зато поступить в ГИТИС удалось без особого труда.

Средний актер? Гениальный режиссер!

Спокойный, рассудительный, немного флегматичный, Марк не вызывал у преподавателей особых надежд. Он и сам понимал: рядом с ним учатся по-настоящему талантливые артисты, у которых большое будущее, а о себе привык думать как о студенте со средними способностями.

Все изменилось, когда преподавать в ГИТИС пришел Андрей Лобанов, — тогда он возглавлял театр имени Ермоловой. Он разглядел в Захарове творческую жилку и способность передавать творческую энергию сразу многим людям, этот человек научил Захарова управлять коллективом и вселил в него уверенность в себе.

Распределили его в Пермский театр, и здесь Захаров сумел за несколько лет проявить себя отменным руководителем: ему позволили руководить студенческим театром, и Захаров, к собственному удивлению, обнаружил в себе лидерские качества. Он умел увлечь людей своими идеями и повести за собой.

Подрабатывал карикатуристом

Марк Захаров женился довольно рано – через год после его распределения в Пермь к нему приехала Нина Лапшинова, студентка ГИТИСа, которая училась на курс младше и с которой у них разгорелся роман. Молодые люди поженились, а когда Нину позвали работать обратно в Москву, она согласилась при условии, что и для ее мужа работа найдется.

Впрочем, Захарову долго не везло. Он прозябал на третьих ролях в Театре сатиры, а чтобы как-то содержать семью, подрабатывал, рисуя карикатуры для журналов «Огонек» и «Советский цирк». В это время Марк Анатольевич стал пробовать себя в литературе. Из-под его пера выходили остроумные юмористические рассказы.

Окончательно ясным стало его призвание лишь после того, как ему доверили поставить спектакль «Доходное место». Работу молодого режиссера высоко оценили и публика, и критики.

«Ленком» и его легенды

Только в 1973 году, возглавив театр «Ленком», Захаров наконец понял: вот его место. Уже через год на всю Москву гремела его постановка «Тиль» по пьесе Григория Горина. Затем последовали другие спектакли, а в 1981 году всех потрясла мощная рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона» и «Авось» с легендарными актерами – Николаем Караченцовым, Еленой Шаниной, Александром Абдуловым…

До сих пор «Юнона» и «Авось» — одна из самых популярных постановок «Ленкома», хотя давно уже сменился актерский состав…

Даже если вы никогда не были в Москве, и вам не удалось посетить знаменитый «Ленком», вы наверняка – и не по одному разу! – смотрели фильмы, снятые Марком Захаровым: «12 стульев» с Андреем Мироновым, «Обыкновенное чудо» с великолепными Олегом Янковским, Александром Абдуловым, Евгенией Симоновой, «Формулу любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона»… Стиль и манеру Захарова не спутать ни с кем другим: его фильмы – это притчи, мудрые и трогательные, остроумные и смешные.

Сам же режиссер всегда называл своим самым удачным «произведением» единственную дочь Александру, которой долго пришлось доказывать собственному отцу, самой себе и окружающим, что она по-настоящему талантливая актриса. Зато теперь Александра Захарова – одна из самых востребованных российских актрис.

Несмотря на почтенный возраст и сопутствующие ему болезни, Марк Анатольевич до самого последнего времени оставался художественным руководителем коллектива, которому отдал столько лет. В 2018 году зрители «Ленкома» могли увидеть его новый спектакль «Фальстаф и Принц Уэльский». В том же году коллеги и поклонники таланта Марка Анатольевича чествовали мэтра на его 85-летнем юбилее, не скупясь на добрые искренние слова.

Огромный вклад Захарова в культурную жизнь нашей страны не остался незамеченным: он не только Народный артист СССР, но и Герой Труда РФ, лауреат Государственных премий СССР и России, а также полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».

Выражаем искренние соболезнования родственникам и почитателям таланта Марка Захарова. А какие фильмы и спектакли великого артиста больше всего любите вы?