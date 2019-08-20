Режиссер Марк Захаров госпитализирован в тяжелом состоянии

В одной из столичных больниц оказался знаменитый театральный и кинорежиссер Марк Захаров. 85-летний худрук «Ленкома» был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. У Марка Анатольевича было диагностировано двустороннее воспаление легких.
Как оказалось, сообщает РЕН ТВ, режиссер не очень хорошо чувствовал себя уже на протяжении нескольких дней, но вызывать врачей или саму обращаться к медикам отказывался. За помощью врачей режиссер обратился только тогда, когда у него появилась одышка.
Напомним, пят лет назад худрук «Ленкома» уже попадал в больницу. Тогда он оказался в Боткинской больнице после перелома шейки бедра.