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Режиссер Марк Захаров госпитализирован в тяжелом состоянии

У художественный руководитель «Ленкома» до последнего отказывался обращаться к врачам.

Режиссер Марк Захаров госпитализирован в тяжелом состоянии
МАРК ЗАХАРОВ / ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В одной из столичных больниц оказался знаменитый театральный и кинорежиссер Марк Захаров. 85-летний худрук «Ленкома» был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. У Марка Анатольевича было диагностировано двустороннее воспаление легких.

Как оказалось, сообщает РЕН ТВ, режиссер не очень хорошо чувствовал себя уже на протяжении нескольких дней, но вызывать врачей или саму обращаться к медикам отказывался. За помощью врачей режиссер обратился только тогда, когда у него появилась одышка.

Напомним, пят лет назад худрук «Ленкома» уже попадал в больницу. Тогда он оказался в Боткинской больнице после перелома шейки бедра.

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Тэги:

воспаление легкихМарк Захаровреанимациярежиссерэкстренная госпитализация

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Режиссер Марк Захаров госпитализирован в тяжелом состоянии
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