Почему Александра Захарова не вышла замуж второй раз

17 июня родилась «принцесса «Ленкома», как ее называют, - актриса Александра Захарова. Многие до сих пор считают, что, если бы не влиятельный отец – легендарный режиссер Марк Захаров – то Александра ни за что не стала бы актрисой.

Впрочем, пусть злые языки говорят что хотят, а у Александры Марковны – давно сложившийся круг поклонников, которые идут в театр специально «на Захарову». Это ли не свидетельство таланта?

Детство за кулисами

Ребенок, чей папа работает театральным режиссером, а мама – актрисой, обречен был провести все детство среди кулис. Так и произошло с Александрой Захаровой. 6-летняя Саша охотно помогала, например, выносила на сцену какие-то вещи вместе с бутафорами…

А однажды во время спектакля – шла сцена скандала между супругами – брошенный в противника букет не долетел, куда было надо. И Саша в стремлении «навести порядок» вышла на сцену, подняла букет и собралась его аккуратно унести – чтоб не мешал. В тот момент она услышала смех и аплодисменты, после чего машинально поклонилась – ведь она тысячу раз видела, как это делают артисты. И ничего, что у участников спектакля от ужаса замерло сердце: маленькая Саша получила свою порцию славы.

Как в театре Александра получила скамейкой по голове

Путь к славе для Захаровой не был усыпан розами. Хоть Марк Анатольевич и взял ее в «Ленком», но долго держал в массовке, не давая главных ролей. Однажды участие в массовке обернулось для молодой актрисы травмой, причем в прямом смысле слова: в спектакле «Тиль» Саше «прилетело» деревянной скамейкой по голове. Было очень больно. Она не выдержала, расплакалась и написала заявление об уходе.

Марк Анатольевич, впрочем, никуда дочку не отпустил. Он ограничился тем, что вывел ее из состава «Тиля», — раз уж эта постановка оказалась для Александры такой опасной. А в других спектаклях оставил.

Первая роль – и сразу звездный состав

«Жизнь в массовке» прекратилась после того, как в «Ленкоме» появился режиссер Глеб Панфилов. Молодой и амбициозный, он сразу взялся за постановку «Гамлета» и взял на роль Офелии Сашу Захарову. Девушка была счастлива – ее заметили, в нее поверили, а рядом к тому же играют такие таланты, как Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Александр Збруев…

За «Гамлетом» последовали другие спектакли, в которых Александра получала заметные роли: «Чайка», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев», «Безумный день, или Женитьба Фигаро»… И сегодня Александра продолжает оставаться ведущей актрисой «Ленкома», и сам Марк Захаров давно уже признал – дочь стала актрисой не случайно, она действительно талантлива.

Фимка, Эльза и другие

Что касается киноролей, то здесь карьера Александры началась с фильмов Захарова. Правда, он долго не решался доверить дочери мало-мальски значимую роль, но когда все же сделал это, убедился: не зря. Невозможно, например, забыть неподражаемую сельскую девку Фимку из культового фильма «Формула любви».

Снялась Александра и в других картинах отца – «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона» — там она сыграла Эльзу… Но, пожалуй, по-настоящему ее многогранный талант раскрылся в картине «Криминальный талант» режиссера Сергея Ашкенази. Сыграв молодую авантюристку, Александра доказала – ей по плечу даже такие серьезные роли, психологически тонкие и глубокие.

Сложности с мужчинами

В юности, да и потом тоже, Александре приходилось нелегко в плане личной жизни. Появлялись рядом мужчины, и невозможно было определить: они полюбили саму Сашу или просто стремятся приблизиться к знаменитому режиссеру, действуя через его дочку? Поэтому к каждому новому ухажеру Саша относилась очень настороженно.

Когда она еще была студенткой Щукинского училища, в нее трогательно влюбился Эдуард Томан, учившийся там же. Узнав о чувствах юноши, все студенты почему-то единогласно решили: не Саша ему нужна, а столичная прописка. И Александра не смогла поверить в его искренность.

Бурный роман связывал актрису с режиссером Сергеем Ашкенази, причем об их отношениях сразу начали говорить и писать. Возможно, между ними было много общего, но через некоторое время пара рассталась. Довольно быстро изжил себя и роман с известным актером Андреем Соколовым.

Уже в 30-летнем возрасте Александра вышла замуж за Владимира Стеклова. Это были по-настоящему нежные отношения, сама актриса признавалась, что Стеклов напоминал ей молодого Владимира Высоцкого и покорил непревзойденным обаянием. Они прожили вместе 9 лет. Но… Александра страстно мечтала о детях. А они так и не появились. И постепенно брак изжил себя, супруги расстались.

Вспоминая о бывшем муже, Александра говорит только одно: она почувствовала, что недостойна Владимира Стеклова – настолько тонким, добрым, честным и нравственным человеком он оказался.

Свою любовь отдает собакам

Больше Александра замуж так и не вышла. Всю свою нерастраченную любовь актриса отдает домашним питомцам. Многие годы с ней жила Фимка – так она назвала фокстерьера. Когда старенькой Фимки не стало, актриса взяла другую собаку – эрдельтерьера Лушу.

Свободное время Александра Марковна тратит в основном на чтение – это могут быть дамские романы, чтобы «разгрузить» мозг, а может быть серьезная литература вроде Канта, Бердяева и Соловьева.

Впрочем, в последнее время поговаривают о новом романе звездной актрисы. Кто ее избранник – на этот раз неизвестно, бесспорно только одно – он не из актерской братии. Может быть, это и к лучшему?..

В день рождения Александры Марковны хочется пожелать этой замечательной актрисе еще больше новых любимых ролей и, конечно же, личного счастья.