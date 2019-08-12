«Мужчины нет!»: Катя Семенова честно рассказала о жизни после развода

Любимица советской и российской публики Катя Семенова, пережив измену мужа и тяжелый развод с юмористом Михаилом Церишенко, оправилась от потрясения и начала постепенно вставать на ноги. В своем Instagram она честно рассказала о нынешнем образе жизни и планах на будущее.

Певица призналась, что выбраться из хандры ей помогли творчество, внук и шопинг.

На данный момент, вопреки слухам, которые появились в СМИ, у Кати Семеновой нет мужчины и замуж она не собирается. «Я что – ненормальная?» — сказала она. Вся ее женская энергия пока направлена на 10-летнего внука Матвейку и двух такс, которых она обожает. А еще, неожиданно для себя, она стала сочинять замечательные стихи.

Внук Семеновой тоже обладает артистическим талантом и занимается в детской театральной студии. Знаменитая бабушка утверждает, что не мечтает о его сценическом будущем, хотя он и делает успехи в актерском мастерстве.

«Он должен стать тем, кем захочет. Пусть он будет здоровым и счастливым, как все. А кем – не важно. Может быть, к тому времени уже и денег не будет! Хрущев же обещал нам коммунизм», — пошутила Катя Семенова.

Напомним, недавно мы писали о том, что певицу очень обидела реакция подписчиков на ее внука. Комментаторы раскритиковали внешность мальчика, однако Катя яростно кинулась защищать своего любимого Матвейку.