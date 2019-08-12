Звездные истории

«Мужчины нет!»: Катя Семенова честно рассказала о жизни после развода

Певица прекратила затворничество и вспомнила, что она женщина.

«Мужчины нет!»: Катя Семенова честно рассказала о жизни после развода
Катя Семенова/instagram.com/semka0701_official/?hl=ru

Любимица советской и российской публики Катя Семенова, пережив измену мужа и тяжелый развод с юмористом Михаилом Церишенко, оправилась от потрясения и начала постепенно вставать на ноги. В своем Instagram она честно рассказала о нынешнем образе жизни и планах на будущее.

Певица призналась, что выбраться из хандры ей помогли творчество, внук и шопинг.

На данный момент, вопреки слухам, которые появились в СМИ, у Кати Семеновой нет мужчины и замуж она не собирается. «Я что – ненормальная?» — сказала она. Вся ее женская энергия пока направлена на 10-летнего внука Матвейку и двух такс, которых она обожает. А еще, неожиданно для себя, она стала сочинять замечательные стихи.

Внук Семеновой тоже обладает артистическим талантом и занимается в детской театральной студии. Знаменитая бабушка утверждает, что не мечтает о его сценическом будущем, хотя он и делает успехи в актерском мастерстве.

«Он должен стать тем, кем захочет. Пусть он будет здоровым и счастливым, как все. А кем – не важно. Может быть, к тому времени уже и денег не будет! Хрущев же обещал нам коммунизм», — пошутила Катя Семенова.

Напомним, недавно мы писали о том, что певицу очень обидела реакция подписчиков на ее внука. Комментаторы раскритиковали внешность мальчика, однако Катя яростно кинулась защищать своего любимого Матвейку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Три аккорда»InstagramЕкатерина СеменоваКатя Семенователешоуюморист

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мужчины нет!»: Катя Семенова честно рассказала о жизни после развода
Интересно?
Поделись с друзьями: