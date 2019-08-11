Катя Семенова объяснила, почему не пошла на прощание с Токаревым

Звезда 80-х Катя Семенова после тяжелого развода постепенно входит в рабочую колею, развивая гастрольную деятельность. Также певица пробует себя в качестве блогера, общаясь с подписчиками в Instagram. Во время прямого эфира в Сети, Семенова объяснила, почему не проводила в последний путь шансонье Вилли Токарева и никак не прокомментировала смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер в своем блоге.

«Меня позвали на прощание с Токаревым, но я не пошла. Я видела его всего один раз. Прибежать на похороны известного человека, а потом всем об этом рассказывать – не мой жанр. А человека очень жалко, очень», — сказала певица.

Также Семенову попросили объяснить, почему она как блогер не отреагировала на кончину Вербер. Певица ответила, что это, прежде всего, трагедия близких людей и говорить про нее бессмысленно.

«Мы все не вечны. Я даже не говорю «к сожалению», потому что это данность», — отметила артистка.

Ранее мы писали, что певицу крайне возмутила реакция подписчиков на ее видео с внуком Матвеем в Сети. Счастливая бабушка хотела поделиться с подписчиками радостным событием, его днем рождения, а в итоге получила волну недовольных комментариев в блоге. Людям не понравилась внешность мальчика.