«Бабушкой быть гордо!»: Екатерина Семенова отметила юбилей внука

Певица Катя Семенова несколько лет пребывавшая в тени внимания СМИ, как и поклонников ее творчества, постепенно напоминает о себе. И не только в музыкальном плане. Некогда скрытная и предпочитающая отмалчиваться о личной жизни, звезда эстрады превращается в заядлую инстаграмщицу, публикуя новые фото семьи и собственных концертов.

Телезвезда выложила в Сеть видео, где она с семьей отмечает 10-летие внука Матвея в грузинском ресторане. «Бабушкой быть гордо! Матвейка, я хочу, чтобы ты был самым счастливым мальчиком на земле! А мы будем стараться», — написала она в блоге.

Напомним, певица была в браке дважды. От первого мужа Андрея Батурина, у Семеновой родился сын Иван. А позже появился и любимый внучок Матвейка.

Второй супруг – юморист Михаил Церишенко — вошел в жизнь популярной артистки, когда она была еще замужем за Батуриным. Да и он носил обручальное кольцо на пальце. Но пара поженилась, а через 25 лет совместной жизни и этот брак распался. Сейчас певица активно гастролирует, по данным издания «СтарХит» в ее жизни появился новый мужчина.