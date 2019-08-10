Катю Семенову возмутила критика ее внука в Сети

Звезда 80-х Катя Семенова хотела поделиться радостным событием – выложила в Сеть видео с дня рождения своего внука Матвея. Ему недавно исполнилось 10. Какого же было удивление артистки, когда наряду с поздравлениями, на нее вдруг обрушилась волна критики на внешность мальчика.

Своей досадой певица поделилась с подписчиками в Instagram во время прямого включения.

«Честно, я была потрясена этими комментариями! Понимаете, у ребенка день рождения! А они начали советы раздавать, чтобы мы ему скобки на зубы поставили», — сказала она.

Знаменитость порекомендовала подписчикам быть более внимательными к своим детям, добавив, что за за ее внуком есть кому присмотреть, и он ей нравится любым.

Напомним, у певицы есть единственный сын Иван Батурин, звукорежиссер и продюсер. Матвей – как раз его сын.

Один из почитателей певицы также спросил у нее, не хочет ли она родить еще и дочь. 58-летняя артистка шутливо ответила: «В 70 лет обещаю над этим подумать». Потом, видимо вспомнив историю Аллы Пугачевой и Максима Галкина, осеклась: «Каждый делает свой выбор, при современных возможностях медицины возможно все. Но я хотела бы увидеть, как вырастут мои дети».

Некоторая наивность Кати Семеновой относительно пользователей Сети вполне объяснима, ведь она совсем недавно стала развиваться как блогер. Долгое время певица пребывала в забвении, осознанно отказавшись от карьеры и практически ведя затворнический образ жизни. Однако после развода с юмористом Михаилом Церишенко, она стала писать музыку, стихи, активно гастролировать и вести свой блог в Instagram. Ходили слухи, что у нее появился новый мужчина, но на прямом эфире с подписчиками артистка это категорически опровергла.