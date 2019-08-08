Фадеев намекнул на «обнаглевших» людей после разрыва с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев в Instagram высказался о разрыве своих отношений с певицей Наргиз Закировой. Напомним, что недавно исполнительница объявила, что получила письмо от сообщества MALFA. Это название продюсерского центра Максима Фадеева. В нем, в частности, говорилось, что контракт с ней будет расторгнут. В итоге ее тур по российским городам, запланированный на август, оказался под угрозой срыва. Не исключено, что звезда также потеряет право исполнять песни, которые написал для нее Максим Фадеев.

Продюсер сделал запись, в которой дал понять, что его отношения с некогда близкой подругой Наргиз Закировой завершены. «Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1. Снять с ушей лапшу 2. С души – камень 3. С шеи – обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме», — заявил Максим Фадеев.

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Отметим, что Наргиз Закирова далеко не первая исполнительница, которая со скандалом покидает Максима Фадеева. Ранее от него ушла солистка группы «Серебро» Елена Темникова. Более того, не так давно в одном из интервью она, что называется, пошла в массированное наступление на продюсера.

Темникова заявила, что у Фадеева был роман с солисткой группы Ольгой Серябкиной во времена совместной работы. Якобы она заставала их в номерах отелей и гостиниц, отчего неловко становилось всем. Позже Серябкина сказала, что роман у нее действительно был. Только не с Фадеевым, а с самой Темниковой. Продюсер в той ситуации кратко сказал, что он женатый человек и подобные слухи не комментирует.