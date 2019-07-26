«Ему помогают друзья»: Жорин рассказал, на что живет Петросян

Гонорары, которые юморист получает за выступления, падают на заблокированные судом счета.

Артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись, на сегодняшний день их отношения оставляют желать лучшего. Юмористы продолжают делить совместно нажитое имущество. На какой стадии судебного разбирательства «завис» процесс, порталу Teleprogramma.pro рассказал защитник Петросяна, звездный адвокат Сергей Жорин.

Близкие друзья помогают Петросяну деньгами

В самом начале процесса по разделу совместно нажитого имущества, Евгений Ваганович фактически остался без средств к существованию. Суд арестовал все его счета. На что сейчас живет народный артист?

«Гонорары, которые поступают на арестованные счета — автоматически попадают под арест. На сегодня арестовано абсолютно все — вплоть до пенсионных накоплений. Поэтому Петросяну деньгами помогают близкие друзья.

Благодаря волне народного негодования нам удалось добиться разблокирования одного счета. Этих денег хватило на три или четыре месяца: Петросян оплачивал квартиру, в которой живет Степаненко, потому что недвижимость оформлена на него.

После того, как деньги закончились, мы думали, что с точки зрения здравого смысла, суд должен разблокировать и другие счета: предоставили подтверждения, на что были потрачены деньги. Но к нашему удивлению суд отказал», — прокомментировал Сергей Жорин.

«Петросян не говорит публично о бурной личной жизни Степаненко»

Сергей Жорин считает, что помощники Елены Григорьевны не без ее ведома и одобрения подогревают интерес к судебному процессу, предоставляя СМИ непроверенную информацию. Адвокат уверен, что это не месть обиженной женщины, а стремление получить все имущество бывшего мужа.

«Пока сторона Степаненко стимулирует выход очень странных статей в СМИ, полагая, что это подтолкнет Петросяна отдать ей все имущество. Регулярно публикуются материалы, оскорбляющие Татьяну (имеется в иду Татьяна Брухунова — новая возлюбленная юмориста. — Прим. ред.) и Петросяна. Эти заметки имеют стилистические особенности, свойственные самой Степаненко. Она думает, что Евгений Ваганович махнет на все рукой и скажет: «Лена, забирай все, только оставь меня в покое», но это маловероятно.

Я не знаю, что это — обида или алчность. Обида может быть тогда, когда люди живут душа в душу, любят друга друга, а тут внезапно случился разрыв. Но тут другое — у каждого из них уже давно была самостоятельная личная жизнь и тут странно говорить об обиде. Да и у Степаненко на личном фронте все бурно, Петросян просто про это не рассказывает.

Ведь именно Степаненко категорически отрицает возможность подписания в каком бы то ни было виде соглашение о разделе имущества. Она заняла самую большую квартиру, которую бывшие супруги нажили в браке, и где сосредоточены основные ценности. Она не пускает туда Евгения Вагановича», — заявил защитник Петросяна.

Все расходы легли на плечи Петросяна

Пока Елена Степаненко живет в шикарной квартире, за которую обязан платить Петросян, юморист вынужден искать деньги не только на содержание совместно нажитого имущества, но и на завершение судебной тяжбы.

«Процесс по разделу имущества между Степаненко и Петросяном до сих пор находится на стадии судебной оценочной экспертизы. В сроки эта процедура не укладывается, потому что суд арестовал все счета Петросяна и возложил на него обязательства по оплате экспертизы, стоимость которой составляет более 10 миллионов рублей. Таким образом, суд сам себя поставил в тупик

В данном случае экспертизу суд назначил по своему усмотрению. Тогда оплачивать ее должен судебный департамент или в крайнем случае бывшие супруги солидарно», — пояснил собеседник портала Teleprogramma.pro.

«Выход — сесть за стол переговоров»

Несмотря на всю сложность процесса по разделу имущества, Жорин видит выход из сложившегося положения. Первый — требует гибкости Степаненко, второй — изменение решения суда.

«Глобальный выход — простой. О нем мы говорили еще год назад: Степаненко и Петросян должны сесть за стол переговоров и поделить имущество. Хотя бы то, по которому нет спора. По ряду предметов и объектов есть понимание, что Петросян готов отдать. Хотя бы в этой части можно договориться, чтобы не проводить дорогую и длительную экспертизу.

Локальный выход — суд должен снять арест со счетов Петросяна и тогда можно говорить об оплате экспертизы», — подытожил Сергей Викторович.

Дочь Петросяна встала на сторону мачехи?

Если верить СМИ, то в непростое дело Степаненко и Петросяна вмешались третьи лица. Точнее, лицо. До брака с Еленой Григорьевной Евгений Ваганович был женат трижды. От первой супруги — балерины Викторины Кригер — у юмориста есть дочь Викторина Петросянц. Сейчас ей уже 50 лет. Якобы именно она является главной движущей силой судебного процесса. Дочь поддерживает не отца, а мачеху.

Викторина является искусствоведом по образованию и большим ценителем произведений искусства. Женщина организовывает выставки и производит эксклюзивные игрушки из стекла. Сообщается, что наследница хочет получить коллекцию антиквариата, которую собирали Петросян и Степаненко, чтобы она не досталась Татьяне Брухуновой. Мы попросили прокомментировать ситуацию Елену Степаненко.

«Я не комментирую личную жизнь. Это ниже моего достоинства», — в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Степаненко не подтвердила информацию, но и не опровергла.

Напомним, в 2018 году Елена Степаненко подала заявление на развод с Петросяном в Хамовнический суд Москвы. Эта новость стала шоком для поклонников: Евгению Вагановичу — 73, Елене Григорьевне — 66. В таком возрасте разводиться уже вроде как не прилично.

Вскоре стало известно, что супруга намерена не только разорвать официальные отношения с юмористом, но и отсудить большую часть совместного имущества. 16 ноября 2018 года Петросян и Степаненко были официально разведены, а процесс по разделу имущества идет по сей день.