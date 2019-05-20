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Петросян продолжает платить коммуналку за квартиру, в которой проживает Степаненко

Как утверждает его адвокат, суммы набегают очень большие.

Петросян продолжает платить коммуналку за квартиру, в которой проживает Степаненко
Евгений Петросян/globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру в элитном доме в Зачатьевском переулке столицы, в которой проживает его бывшая жена Елена Степаненко. Как рассказал адвокат сатирика Сергей Жорин, ежемесячно он платил 200-250 тысяч рублей. Площадь жилья, напомним, свыше пятисот квадратных метров. Недвижимость принадлежит комику. Однако затем счета Петросяна арестовали.

Степаненко продолжает жить в чужой квартире/globallookpress.com

Вскоре Степаненко получила предупреждения о возможном отключении воды и электричества. Она стала вносить деньги только за эти услуги –примерно 30 тысяч рублей. За тепло, уборку помещений, капитальный ремонт она по-прежнему не платит, поэтому эти расходы, как и раньше ложатся на Петросяна.

Жорин уже не раз предлагал юмористу решить проблемы «силовым путем». Вызвать на место полицию и МЧС, вскрыть квартиру, поменять замки, чтобы Степаненко не смогла попасть в жилище, которое ей не принадлежит. Но сердобольный комик отказывается от таких методов. Он считает, что может произойти какая-нибудь провокация со стороны бывшей жены.

Также Жорин отметил, что сейчас ситуация доходит до абсурда. Не так давно потребовались документы, чтобы подтвердить звание «Народный артист» у Евгения Петросяна. Они нужны для налоговых вычетов и пенсионных отчислений. Однако Степаненко не пустила юмориста на порог его же квартиры, сообщает издание «СтарХит».

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Тэги:

Евгений ПетросянЕлена Степаненкозвездные разводыСергей Жорин
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Петросян продолжает платить коммуналку за квартиру, в которой проживает Степаненко
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