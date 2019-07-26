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За миллиардную коллекцию Петросяна борется не Степаненко, а дочь юмориста

В этом уверены осведомленные источники в юмористических кругах.

За миллиардную коллекцию Петросяна борется не Степаненко, а дочь юмориста
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН/GLOBALLOOKPRESS.COM

Если дело с разводом известного юмориста Евгения Петросяна так или иначе закончилось, то вот эпопея с разделом имущества будет длиться долго. Сейчас судебная тяжба замерла на этапе оценки состояния Евгения Вагановича, которое по некоторым подсчетам, может составлять не меньше 1,5 млрд. рублей.

И хотя злые языки поговаривают о том, что жадничает и не хочет ни копейки уступать бывшему супругу Степаненко, то люди лучше осведомленные утверждают – за огромное наследство борется дочь юмориста Викторина Петросянц. Именно она – движущая сила судебного процесса.

С бездетной Степаненко она очень дружна, а артистка и вовсе считает ее своей дочерью. Потому после скандального развода Викторина встала на сторону мачехи и, по словам источников в юмористических кругах, старается сохранить не столько элитную недвижимость, сколько коллекции фарфора, картины и многие другие ценности от Татьяны Брухуновой.

Елена Степаненко. Фото
Елена Степаненко. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как подчеркивает независимый адвокат Дмитрий Кузьмичев, сейчас дела Евгения Вагановича ведет его помощница Брухунова. И если юмористу удастся отсудить предметы коллекции, она сможет ими распоряжаться с такой же легкостью, с какой сегодня управляется с финансами звезды, пишет кр.ru.

Юрист считает, около тех людей, которые имеют прямой доступ к шедеврам, частенько крутятся ушлые дельцы. А Евгений Ваганович – мужчина уже в годах. И не всегда сможет отследить действия с его имуществом.

Вот и источник издания подчеркивает: Викторина не идет против отца, но хочет сберечь семейное достояние от третьих лиц. Если суд оставит коллекцию у Степаненко, она наверняка достанется потом Петросянц, которая разбирается в шедеврах и относится к ним крайне бережно.

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За миллиардную коллекцию Петросяна борется не Степаненко, а дочь юмориста
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