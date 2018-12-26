Развод на пользу: поклонники не узнали постройневшую Елену Степаненко на новом фото
В этом году было больше громких разводов, чем свадеб. Неожиданно для многих расстались Елена Степаненко и Евгений Петросян. После того, как артисты объявили о разделе имущества, которое, к слову, оценивается в 1,5 миллиарда рублей — бывшие супруги ограничили общение, не давая повода для пересудов. Даже на съемках новогодних передач они просят, чтобы каждому выделили по отдельной гримерке. Похоже, что они не собираются сохранять даже дружеские отношения.
«Степаненко не узнать, красотка прям», «Степаненко явно развод идет на пользу», «Степаненко не узнать! Помолодела», «Елену не узнать, очень похудела!», — высказали свое мнение поклонники. Добавим, что и Евгения Петросяна зрители увидят 31 декабря. Он снялся в «Голубом огоньке», а компанию ему составила Ольга Бузова. Напомним, что Степаненко развелась с Петросяном в ноябре после 30 лет брака.