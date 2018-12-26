Развод на пользу: поклонники не узнали постройневшую Елену Степаненко на новом фото

Юмористка приняла участие в съемках новогоднего мюзикла «Золушка». Кадры со съемок появились в Сети.

В этом году было больше громких разводов, чем свадеб. Неожиданно для многих расстались Елена Степаненко и Евгений Петросян. После того, как артисты объявили о разделе имущества, которое, к слову, оценивается в 1,5 миллиарда рублей — бывшие супруги ограничили общение, не давая повода для пересудов. Даже на съемках новогодних передач они просят, чтобы каждому выделили по отдельной гримерке. Похоже, что они не собираются сохранять даже дружеские отношения.

Недавно Степаненко приняла участие в съемках новогоднего мюзикла «Золушка». Ей досталась роль злой мачехи. Прекрасного принца сыграл Сергей Лазарев, а его суженую Наталья Медведева. А вот в злых сестер перевоплотились Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Последняя на днях поделилась снимком со съемок. В кадре герои мюзикла позируют с Андреем Малаховым. Многие обратили внимание на то, что Степаненко похудела. Ее фигуру также выгодно подчеркнуло алое платье с золотыми вставками. Многие пользователи соцсети признались, что не сразу узнали юмористку.

«Степаненко не узнать, красотка прям», «Степаненко явно развод идет на пользу», «Степаненко не узнать! Помолодела», «Елену не узнать, очень похудела!», — высказали свое мнение поклонники. Добавим, что и Евгения Петросяна зрители увидят 31 декабря. Он снялся в «Голубом огоньке», а компанию ему составила Ольга Бузова. Напомним, что Степаненко развелась с Петросяном в ноябре после 30 лет брака.