НОВОСТИ

Развод на пользу: поклонники не узнали постройневшую Елену Степаненко на новом фото

Развод на пользу: поклонники не узнали постройневшую Елену Степаненко на новом фото Елена Степаненко. фото: globallook.com
Юмористка приняла участие в съемках новогоднего мюзикла «Золушка». Кадры со съемок появились в Сети.

В этом году было больше громких разводов, чем свадеб. Неожиданно для многих расстались Елена Степаненко и Евгений Петросян. После того, как артисты объявили о разделе имущества, которое, к слову, оценивается в 1,5 миллиарда рублей — бывшие супруги ограничили общение, не давая повода для пересудов. Даже на съемках новогодних передач они просят, чтобы каждому выделили по отдельной гримерке. Похоже, что они не собираются сохранять даже дружеские отношения.

больше по теме
Бузову предал Лебедев, а Степаненко ушла от Петросяна: самые громкие скандалы шоу-бизнеса в 2018 годуИзмены, разводы, угрозы и обвинения… Портал Teleprogramma.pro вспомнил конфликты, которые обсуждали в Рунете
Недавно Степаненко приняла участие в съемках новогоднего мюзикла «Золушка». Ей досталась роль злой мачехи. Прекрасного принца сыграл Сергей Лазарев, а его суженую Наталья Медведева. А вот в  злых сестер перевоплотились Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Последняя на днях поделилась снимком со съемок. В кадре герои мюзикла позируют с Андреем Малаховым. Многие обратили внимание на то, что Степаненко похудела. Ее фигуру также выгодно подчеркнуло алое платье с золотыми вставками. Многие пользователи соцсети признались, что не сразу узнали юмористку.

«Степаненко не узнать, красотка прям», «Степаненко явно развод идет на пользу», «Степаненко не узнать! Помолодела», «Елену не узнать, очень похудела!», — высказали свое мнение поклонники. Добавим, что и Евгения Петросяна зрители увидят 31 декабря. Он снялся в «Голубом огоньке», а компанию ему составила Ольга Бузова. Напомним, что Степаненко развелась с Петросяном в ноябре после 30 лет брака.

фото: instagram.com/ann_semenovich/
Вам может быть интересно:
Петросяна и Степаненко развели по разным гримеркам на съемках «Новогоднего огонька» Петросян вынужден оплачивать коммунальные услуги квартиры, в которой живет Степаненко Разведенная Степаненко хочет заполучить все деньги и ценности Петросяна
Тэги:
«Золушка»Анна СеменовичЕлена Степаненко

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Развод на пользу: поклонники не узнали постройневшую Елену Степаненко на новом фото
Интересно?
Поделись с друзьями: