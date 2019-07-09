Анита Цой: «Лолита хочет купить квартиру дочери мужа»

Речь идет о наследнице Дмитрия Иванова от первого брака.

Певица Анита Цой в беседе с корреспондентами портала Teleprogramma.pro рассказала подробности развода исполнительницы Лолиты Милявской с мужем Дмитрием Ивановым. По ее мнению, у этой пары есть шансы на воссоединение, потому что оба любят друг драга.

«Лола зарабатывает больше Димы»

Анита считает, что пара Лолиты и Дмитрия разваливается из-за неравенства. Она зарабатывает больше и старается обеспечить своего мужчину, поэтому тренер по сквошу не может почувствовать себя лидиром в отношениях.

— Лично я, поклонники Лолиты и все ее друзья, будут только рады, если она помирился с мужем. Может у них все получимся. Может они правда, просто погорячились?

Когда Дима сказал, что собирается разводиться, то Лола очень переживала и переживает до сих пор. Но расставание проходит спокойно: без истерик, ругани и лишних эмоций. Она переживает по-другому. Думает купить квартиру дочери Димы или дать ему с собой денег. Переживает, как он будет бедный без нее, не будет ли голодать? Понимаете, как история?

Он очень старается и всегда старалась. Иногда мне казалось, что Лолита балует мужа: он — мужчина, а мужчине нужно давать возможность самому себя проявлять. Она же срабатывала на опережение. Мне кажется, что они оба к друг другу очень хорошо относятся. По-другому быть и не может после 9 лет брака. Просто Диме, видимо, самому хочется быть мужчиной, лидером. Лола пока зарабатывает больше, чем он. В этом вопросе есть сложности, — объяснила причины расставания подруги Анита Цой.

«Я сама переживала кризис семейной жизни»

Певица считает, что Лолита Милявская еще может сохранить семью. Анита рассказала, что сама ни раз переживала серьезные кризисы, когда ее брак с политиком Сергеем Цоем висел на волоске.

— На самом деле они пара неплохая, но время с седьмого по десятый год семейной жизни — кризисное. Я сама не раз испытывала семейные кризисы в отношениях.

Первый кризис пришелся как раз седьмой год. Мы даже расходились на полгода, но не официально, а просто разъезжались. Пытались попробовать жить друг без друга, но поняли, что у нас одни цели — дети, наши мамы, за которыми нужно ухаживать. В общем мы соединились.

На 20 лет семейной жизни был второй серьезный кризис. Понимаете, когда столько лет живете вместе, то становится даже скучно. Эмоций не хватает! Мы вновь нашли в себе силы сесть за стол переговоров. Договорились, что будем друг друга радовать и удивлять: совершать подвиги в своей семье. Муж стал чаще приносить цветы, без намеков и запросов, а я не забывала про праздники. Есть такой момент — я не помню даты! Могу забыть про день рождения или годовщину свадьбы.

У Лолиты тоже может получиться, если оба супруга будут стараться выполнить обязательства, которые они на себя взяли. Обиды, даже старые, разрушают семьи, — считает звезда.

Напомним, Милявская разводится с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, который младше звезды на 12 лет. Они были счастливы в браке 9 лет, но решили поставить точку. Нумеролог Клара Кузденбаева считает, что певица встретит свое счастье в 56.