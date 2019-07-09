Звездные истории Анита Цой: «Лолита хочет купить квартиру дочери мужа»
Звездные истории

Анита Цой: «Лолита хочет купить квартиру дочери мужа»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Речь идет о наследнице Дмитрия Иванова от первого брака.

Певица Анита Цой в беседе с корреспондентами портала Teleprogramma.pro рассказала подробности развода исполнительницы Лолиты Милявской с мужем Дмитрием Ивановым. По ее мнению, у этой пары есть шансы на воссоединение, потому что оба любят друг драга.

«Лола зарабатывает больше Димы»

Анита считает, что пара Лолиты и Дмитрия разваливается из-за неравенства. Она зарабатывает больше и старается обеспечить своего мужчину, поэтому тренер по сквошу не может почувствовать себя лидиром в отношениях.

Цой про развод Лолиты
Дмитрий и Лолиты были счастливы 9 лет. Фото: globallookpress.

Лично я, поклонники Лолиты и все ее друзья, будут только рады, если она помирился с мужем. Может у них все получимся. Может они правда, просто погорячились?

Когда Дима сказал, что собирается разводиться, то Лола очень переживала и переживает до сих пор. Но расставание проходит спокойно: без истерик, ругани и лишних эмоций. Она переживает по-другому. Думает купить квартиру дочери Димы или дать ему с собой денег. Переживает, как он будет бедный без нее, не будет ли голодать? Понимаете, как история?

Он очень старается и всегда старалась. Иногда мне казалось, что Лолита балует мужа: он — мужчина, а мужчине нужно давать возможность самому себя проявлять. Она же срабатывала на опережение. Мне кажется, что они оба к друг другу очень хорошо относятся. По-другому быть и не может после 9 лет брака. Просто Диме, видимо, самому хочется быть мужчиной, лидером. Лола пока зарабатывает больше, чем он. В этом вопросе есть сложности, — объяснила причины расставания подруги Анита Цой.

Цой про развод Лолиты
Лолита переживает, что после развода муж может пострадать материально. Фото: globallookpress.

«Я сама переживала кризис семейной жизни»

Певица считает, что Лолита Милявская еще может сохранить семью. Анита рассказала, что сама ни раз переживала серьезные кризисы, когда ее брак с политиком Сергеем Цоем висел на волоске.

На самом деле они пара неплохая, но время с седьмого по десятый год семейной жизни — кризисное. Я сама не раз испытывала семейные кризисы в отношениях.

Первый кризис пришелся как раз седьмой год. Мы даже расходились на полгода, но не официально, а просто разъезжались. Пытались попробовать жить друг без друга, но поняли, что у нас одни цели — дети, наши мамы, за которыми нужно ухаживать. В общем мы соединились.

На 20 лет семейной жизни был второй серьезный кризис. Понимаете, когда столько лет живете вместе, то становится даже скучно. Эмоций не хватает! Мы вновь нашли в себе силы сесть за стол переговоров. Договорились, что будем друг друга радовать и удивлять: совершать подвиги в своей семье. Муж стал чаще приносить цветы, без намеков и запросов, а я не забывала про праздники. Есть такой момент — я не помню даты! Могу забыть про день рождения или годовщину свадьбы.

У Лолиты тоже может получиться, если оба супруга будут стараться выполнить обязательства, которые они на себя взяли. Обиды, даже старые, разрушают семьи, — считает звезда.

Цой про развод Лолиты
С Лолитой Дмитрий не чувствует себя лидером. Фото: globallookpress.

Напомним, Милявская разводится с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, который младше звезды на 12 лет. Они были счастливы в браке 9 лет, но решили поставить точку. Нумеролог Клара Кузденбаева считает, что певица встретит свое счастье в 56.

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Анита Цой: «Лолита хочет купить квартиру дочери мужа»
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