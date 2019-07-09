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Лолита передумала разводиться с молодым мужем

Певица отметила, что у всех бывают кризисы в отношениях.

Лолита передумала разводиться с молодым мужем
Лолита передумала разводиться с мужем/globallookpress.com

Певица Лолита, судя по всему, передумала разводиться со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош, Дмитрием Ивановым. Как сказала звездная исполнительница, заявление на развод с супругом они пока не подали. Более того, недавние заявления о разводе Лолита списала на кризисы в отношениях. Она попросила всех сохранять деликатность в этом непростом вопросе, сообщает «Комсомольская правда».

Лолита неожиданно передумала разводиться/globallookpress.com

Напомним, что несколько дней назад 55-летняя исполнительница огорошила общественность, сказав, что ее отношения с Дмитрием Ивановым зашли в тупик и они расстаются. При этом певица отметила, что с супругом они сохранили дружеские отношения. Пара была вместе на протяжении девяти лет. Муж, как известно, на 12 лет моложе Лолиты.

После развода звезда уехала на гастроли в Донбасс. На одном из концертов она сказала, что причиной разрыва отношений с супругом стал тот факт, что он ее «послал» во время одной из последних ссор. Терпеть такие слова в свой адрес певица не стала.

Добавим, что в один из дней в Донбассе Лолита едва не попала под обстрел. Она находилась меньше, чем в ста километрах от города Первомайск, который подвергся бомбардировке.

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Дмитрий ИвановДонбассЛолита

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Лолита передумала разводиться с молодым мужем
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