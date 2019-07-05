Нумеролог: «Лолита встретит свою любовь в 56 лет»

Эксперт портала Teleprogramma.pro объяснила и причины расставания певицы с пятым мужем.

Певица Лолита Милявская заявила, что разводится с пятым мужем Дмитрием Ивановым, потому что в последнее время они «стали ровно относиться друг к другу». Эксперт портала Teleprogramma.pro Клара Кузденбаева уверена, что причина кроется в другом. Расставание заложено в жизненном коде исполнительницы. Об этом нумеролог и доктор психологии рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«Лолита находится на спаде»

По словам Клары Кузденбаевой, 2019 год является сложным в жизни Лолиты. Негативные события заложены в жизненном коде певицы и напрямую связаны с датой ее рождения.

— Я когда увидела сообщение о расставании, то мне стало интересно, почему Милявская и Иванов разошлись. Дело в том, что сейчас Лолита находится на спаде. В нумерологии есть такое понятие — нулевое падение. Оно высчитывается из полной даты рождения: певица родилась 14 ноября 1963 года. В нулевой период случаются аварии, несчастные случаи, разводы.

Если говорить о браке, то семейный союз подразумевает обмен энергиями. Из-за спада Лолита перестала воспринимать энергию супруга, что и стало причиной такого решения, — прокомментировала нумеролог.

«В 56 лет Милявская найдет любовь»

Если верить собеседнице портала Teleprogramma.pro, после дня рождения (когда она отметит 56-летие. — Прим. ред.) у Лолиты начнется белая полоса в жизни — она встретит свою любовь. Однако эксперт не может спрогнозировать исход новых отношений, так как нумерология не дает расчетов на длительный период.

— Следующий год после дня рождения у Лолиты — это год подъема. При этом у нее в программе идет число семь. Семерка — это перемены в личной жизни, когда судьба предоставляет вторую половинку.

Лолита — личность самодостаточная, поэтому ей нужен такой же мужчина. Партнера с пониженной самооценкой она просто задавит. Певица должна выстраивать отношения с мужчиной, который не пасует. Самое главное: ей нужно держаться подальше от Близнецов и Водолеев — эти знаки зодиака несут для нее разрушения.

Я веду прогноз только на год, поэтому не могу сказать, как сложатся новые отношения. Могу сказать только, что одиночество у Лолиты не написано, — продолжает эксперт портала Teleprogramma.pro.

«Лолита могла бы стать отличным адвокатом или судьей»

Нумеролог считает, что если бы Лолита не нашла себя на эстраде, то могла себя прекрасно реализовать в правовом поле. Например, ей идеально подходят такие профессии, как судья или адвокат.

— У нее классическая нумерология адвоката. Лолита — носитель знака власти и бизнеса. Она очень любит командовать, но терпелива, справедлива и осторожна. Ей могли бы подойти такие профессии, как адвокат, судья, политик или бизнесмен, — подытожила Клара Кузденбаева.

Напомним, Милявская разводится с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Об этом Лолита рассказала подписчикам на личной страничке в Instagram. Дмитрий на 12 лет младше звездную супругу. Брак развалился через 9 лет совместной жизни.