Коллеги Гузеевой по «Давай поженимся!» высказались о нападках Харламова

Роза Сябитова и Василиса Володина считают, что резидент Comedy Club профессионально иссяк и пытается понравиться зрителю, унижая коллегу.

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как шоумен и телеведущий Гарик Харламов впервые опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик с участием актрисы Ларисы Гузеевой. Это отрывок одного из выпусков программы «Давай поженимся!», в котором ведущая произносит неприличное слово. Видео понравилось подписчикам, собрало множество лайков и комментариев, что сподвигло «Бульдога» на поиск новых видео, связанных с Ларисой и издёвками над ее шоу.

Сама Лариса Гузеева комментировать происходящее не пожелала и повесила трубку. А вот ее коллеги, соведущие «Давай поженимся!», не отказались поделиться с Teleprogramma.pro своим видением ситуации.

Роза Сябитова: «Лариса достаточно мудра, чтобы не принимать это близко к сердцу»

Самая знаменитая сваха российского телевидения Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что к поступкам Гарика, пытающегося «хайпануть» на этой теме, относится как к поступкам ребенка.

— Я видела эти ролики, и мы даже в программе обсуждали всю эту историю. И на самом деле не очень приятно его поведение. Я очень уважаю коллег с другого канала, мне нравится Comedy Club, и я была у них на программе, считаю этих ребят очень талантливыми, молодцы, просто респект им и уважуха. Но когда Гарик делает такие вещи, он должен думать и о последствиях. Не всё ж «пипл хавает».

Та история, с которой всё началось, была действительно очень грустной. Наш герой рассказал нам о своей жизни, у него были ужасные родители, и мы в связи с этим его всячески поддерживали. И реакция Ларисы была абсолютно естественной. Я-то про себя еще похлеще выругалась, но не стала этого озвучивать. Но Лариса у нас центровая и она более эмоциональна, как любая актриса, и у нее вырвалось. Она живой человек. И дело в том, что фраза эта в программу не вошла, но, к сожалению, операторы такие вещи иногда сливают.

Фраза была вырвана из контекста и опубликована, это было очень плохо. Поэтому мы показали, как всё было на самом деле, из чего вообще ноги-то выросли.

Роза Рауфовна, как и многие, считает, что Харламов просто пытается добиться популярности, зацепившись за интересную тему.

— Люди продвигают свои страницы в Instagram. У меня тоже есть страница, как психолог по образованию, как писатель и как женщина, которая сделала себя сама, я прекрасно знаю, чем можно привлечь читателей, зрителей, слушателей и для чего это делается. Но мы должны думать, прежде всего, о последствиях, мы должны думать о тех людях, которых мы представляем. Более того, мы должны думать о своих близких людях — о своих детях, о родителях, потому что это отпечатывается и на них.

Талантливые и уважающие себя люди всегда пытаются сохранить уважение к себе. И когда я вижу, что человек делает что угодно, лишь бы собрать нужное ему количество подписчиков, мне становится по-человечески жалко Гарика. Потому что всё имеет свое начало и свой конец. Когда ты уходишь с пьедестала, ты это чувствуешь и видишь, что интерес к тебе падает. И некоторые люди идут по пути, который выбрал Гарик, лишь бы удержаться.

Многие (не буду называть их имена, чтобы не делать им рекламу) в таких ситуациях просто опускаются ниже плинтуса. Смотришь и думаешь: «Господи, как же так можно? Неужели люди совсем с ума сошли? Неужели это признание до такой степени им важно?» Когда встречаешь их, руку не протягиваешь, потому что это становится неприличным.

Ведущих «Давай поженимся!» его нападки, конечно, задевают. Сама Сябитова за эти 11 лет не раз обижала людей, ведь формат программы подразумевает некоторую резкость и откровенность, но она, тем не менее, всегда видела, где нужно остановиться.

— После программы я приходила в гримерку, я извинялась, к кому-то даже в ноги бросалась и просто объясняла: «Ну вы же понимаете, ничего личного». Это по сути не моя вина, но я просила прощения, потому что в любой ситуации нужно оставаться человеком и профессионалом.

Что касается Ларисы Гузеевой, то она, по мнению соведущей, способна не обращать внимания на троллей вроде Гарика.

— Лариса это воспринимает не как удар в свою сторону, а как грязь, брошенную в адрес нашей программы. Между тем она — женщина мудрая, она большой профессионал, и все вопросы, касающиеся работы, оставляет на работе. Так что не думаю, что она эту историю принимает близко к сердцу.

На такие выпады мы отвечать не будем, это просто смешно. Делать такие вещи плохо – это очевидно, как и то, что соль соленая, а сахар сладкий. Мы не реагируем и не обращаем на это внимания, можем только пожалеть и отнестись снисходительно, как к детям, которые не понимают, что творят.

Василиса Володина: «Выбрать женщину мишенью и на ней упражняться — не очень прилично»

Астролог и телеведущая Василиса Володина работает вместе с Ларисой Гузеевой уже 11 лет. По ее словам, в коллективе сложились теплые человеческие отношения, и хоть приятельскими их назвать нельзя, но телеведущие относятся друг к другу с уважением.

О ситуации с затянувшимся троллингом со стороны Харламова астролог знает и не одобряет то, что он делает. По мнению Володиной, Харламов уже перешел границу смешного и продолжение нападок на программу с его стороны просто неэтично.

— Когда человек своего ничего придумать не может, он начинает паразитировать на чужом. Так мне кажется. Может быть, фантазия творческая закончилась. Один раз пошутили – ладно. Но если имеет место какое-то систематическое подшучивание, это говорит об отсутствии вежливости и этики у человека. Выбрать женщину мишенью и на ней упражняться – это не очень прилично. Хочется понять причину этого, но у меня лично нет ни времени, ни желания это всё анализировать. Ну, мало ли людей, которые хотят испортить жизнь другим или просто в своей фантазии таким образом упражняются, — считает астролог.

Поклонники отписываются от Гарика Харламова

В минувшее воскресенье сама Лариса Гузеева опубликовала на своей странице фотографию разбитой витрины и задалась риторическим вопросом: «Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?»

— Я знаю одно — всё возвращается, по-другому в истории человечества ещё не было, — написала она, и читатели тут же решили, что звезда намекает на то, что к Харламову бумеранг еще вернется.

Напомним, в смешных роликах, регулярно появляющихся в блоге Гарика Харламова, зрители раз за разом видят всё то же заветное слово, вставленное в мультики и телепередачи, самые зажигательные танцы участников «Давай поженимся!» и самых фриковатых гостей, явившихся на передачу в поисках личного счастья.

Тема «войны» между Гузеевой и Гариком, с которым она даже не знакома, часто всплывает в крупнейших развлекательных СМИ. И работники пера отмечают, что многим давним подписчикам страницы шоумена эта тема уже порядком надоела и первоначальный восторг сменился возмущением. Не пора ли отстать от передачи Первого канала и найти что-то другое, спрашивают поклонники. А затем, увидев в ленте очередное видео с танцующими «женихами», отписываются от резидента Comedy Club.