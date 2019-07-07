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Гузеева намекнула, что Харламов ответит за гадости в ее адрес

Поводом послужил очередной смешной ролик о телеведущей в соцсетях.

Гузеева намекнула, что Харламов ответит за гадости в ее адрес
Гузеева считает, что Харламов ответит за оскорбления в ее адрес/globallookpress.com

Телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева в Instagram отреагировала на очередной смешной ролик, в котором она стала главной героиней. Его разместил на своей страничке в соцсетях юморист Гарик Харламов. На кадрах можно увидеть, как в студии у Гузеевой сидит дама с накачанными губами. Она размышляет о своем потенциальном женихе. Девушка заявляет, что ее любимый должен получать около миллиона в день. В конце ролика появляются Гарик Харламов и его товарищ Тимур Батрутдинов, которые шокированы заявлением женщины.

«Часто думаю: зачем человек говорит и делает гадости совершенно незнакомым людям? Какая ему от этого польза? Какая радость? Я знаю одно — всё возвращается, по-другому в истории человечества ещё не было. Берегите себя и будьте счастливы», — отметила ведущая.

Любопытно, что в комментариях пользователи напомнили Ларисе Гузеевой, что во время своей программы «Давай поженимся» она сама очень часто оскорбляет героев, говоря им неприятные слова. Для нее они тоже, по сути, совершенно незнакомые люди.

Напомним, что Гарик Харламов уже несколько месяцев с завидной регулярностью размещает смешные ролики, где «главная роль» принадлежит Ларисе Гузеевой. Он высмеивает популярную ведущую. Многие, кстати, за это осуждают Харламова. Они считают, что к популярной актрисе можно было бы относиться более уважительно.

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Гарик ХарламовЛариса Гузеевапрограмма "Давай поженимся"Тимур Батрутдинов

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Гузеева намекнула, что Харламов ответит за гадости в ее адрес
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