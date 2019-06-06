Почему Гарик Харламов начал «троллить» Ларису Гузееву

Звезда «Камеди Клаб» продолжает смеяться над популярной телеведущей и ее программой.

Новости о конфликте Гарика «Бульдога» Харламова с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой уже не первый месяц обсуждают пользователи соцсетей, недоумевающие, с чего вдруг именно Ларису популярный комик выбрал объектом своих шуточек. Но уместны ли в данной ситуации слова «конфликт» и «война»? Портал Teleprogramma.pro вспоминает, с чего всё начиналось и как реагировал на это народ.

Лариса Гузеева — женщина сильная, решительная, не привыкшая лезть за словом в карман. Ни для кого не секрет, что в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, которую она ведет уже более десяти лет, Лариса и ее коллега Роза Сябитова частенько рубят правду-матку, смущая участников и гостей.

Судя по всему, на глаза Гарику некоторое время назад попался отрывок одного из выпусков передачи, в которой Гузеева произносит грубые слова, означающие представителей сексменьшинств и просто нехороших людей. Найдя это забавным, комик опубликовал ролик на своей странице в Instagram, чем весьма развеселил подписчиков.

Понравилось? Получите еще! Смонтированные фото и видео, в которых фигурирует Лариса со своей коронной фразой или без нее, а также смешные куски ее программы, посыпались из «Инстаграма» Харламова как из рога изобилия. В комментариях под постами отмечались одобрительными комментариями такие звезды как Эмин, Оскар Кучера, Сергей Лазарев, Александр Гудков, Полина Гагарина и другие, однако кому-то неприкрытой глумление над заслуженной артисткой РФ совсем не понравилось и люди даже принялись отписываться от знаменитого «тролля».

Гузеева побывала везде от мультика «Простоквашино» до фильма «Сумерки»

Ролики с Гузеевой Харламов монтирует не сам — звезда Comedy просто находит в Сети уже существующие шутки и делится ими со своей аудиторией, которая на сегодняшний день составляет 5,5 миллионов человек.

В одном из наиболее популярных видео заявление актрисы вклеили в отрывок «Угадайте, кто я» из мультика «Простоквашино», в другом — в программу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, в третьем — в фильм вампирской саги «Сумерки», в тот момент, где Белла во время прогулки в лесу пытается суммировать свои знания о необычных способностях Эдварда Каллена и сказать, кто же он такой.

Фильм «Жестокий романс» тоже не остался без внимания Харламова. В ролике на его странице Лариса Огудалова (ее играет молоденькая Гузеева) спрашивает у героя Никиты Михалкова, почему он не может быть с ней, а затем мы видим знаменитый фрагмент из «Давай поженимся!». Получается, что героиня резко взрослеет и после слов любви вдруг грубо оскорбляет Паратова.

В марте резидент Comedy Club в качестве повода для шутки использовал фото американского актера и певца Джареда Лето, который явился на костюмированный бал Met Gala в весьма экстравагантном наряде и с копией своей головы в руке. На снимке, который вскоре появился на странице Гарика, лицо Лето было заменено на лицо Гузеевой, а лицо фальшивой головы — на его собственное.

Но два поста, вызвавшие наиболее бурный восторг зрителей, Харламов опубликовал совсем недавно — вечером 4 июня. В первом мы видим «склейку» из выпуска «Давай поженимся!» с задорным танцем участников и кадры реакции жюри в шоу «Танцы», где Мигель едва не плачет, а Егор Дружинин признается, что увидел зарождение какого-то нового жанра.

Во втором ролике участник шоу Гузеевой мы видим, как участник шоу Гузеевой, мужчина с довольно специфичной внешностью, снимает с себя маску (это уже кадры из американского фильма), и сама Лариса при виде всего этого начинает креститься.

Гузеева матерится неслучайно

Тех, кто не смотрит «Давай поженимся!», заинтересовало, кого же на самом деле обзывала Лариса Гузеева в ходе передачи. И телеведущая ответила на этот вопрос сама, разместив на своей странице полный отрывок.

Оказалось, что слова были произнесены после того, как участник телешоу рассказал Ларисе о своем детстве, проведенном в интернате и о том, что отчим позднее жаловался:

«Тебя надо было раньше в детский дом сдать и отказаться от тебя».

В этой ситуации возмущение Гузеевой и ее реакцию вполне можно понять.

Это может быть неплохим пиаром для них обоих

Харламова после столь массированного «троллинга» телеведущей многие раскритиковали. Часть подписчиков считает, что негоже ему издеваться таким образом над порядочной 60-летней женщиной, к тому же потерявшей в прошлом году любимую маму.

Но основная масса все же поддерживает комика. По их мнению, Лариса может похвастаться отличным чувством юмора, а потому видеоролики от Харламова вряд ли могут ее обидеть.

В Сети периодически мелькает еще одна версия: Гарик может публиковать эти шутливые ролики с личного позволения актрисы. И в этом есть смысл, ведь на ее страницу после всех шуточек пришло немало новых подписчиков.