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Галкин оценил троллинг Гузеевой со стороны Харламова

Телеведущий не остался в стороне от высмеивания юмористом некоторых реплик их общей коллеги.

Галкин оценил троллинг Гузеевой со стороны Харламова
Галкин обратится к Петросяну по поводу троллинга Гузеевой/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин заявил, что обсудит с юмористом Евгением Петросяном троллинг, который устроил в Сети шоумен Гарик Харламов актрисе Ларисе Гузеевой. Напомним, что он регулярно выкладывает смешные ролики, в которых «издевается» над ведущей. В последнем шедевре, появившемся на его страничке в Instagram, в студии программы «Давай поженимся!» можно увидеть несколько странных типов, которые пришли в студию в поисках невест.

Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Максим Галкин, Евгений Петросян
Галкин отреагировал на троллинг Ларисы Гузеевой/instagram.com/garikkharlamov/

При этом Лариса Гузеева задает вопрос одному из молодых людей, который сидит с закрытыми глазами. «У вас приход, что вы глаза так закрыли?» На это другой мужчина отвечает: «Он в порядке. Он под контролем».

В комментариях под постом отметился Максим Галкин. «Это вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на стыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева как разрушитель реальности в межканальных состыковках комического… Одну минуту… это… У меня приход… Приход Евгения Вагановича в голову… Сейчас поговорю с мэтром – вернусь», — заявил Максим Галкин.

Юморист Гарик Харламов очень часто высмеивает Ларису Гузеева. Телеведущая пока все эти выпады оставляет без внимания. При этом не все поклонники Гарика Харламова в восторге от его деятельности. Некоторые считают, что он мог бы более уважительно относиться к женщине, которая годится ему в матери. Кроме того, Харламову напоминают, что не так давно Гузеева перенесла смерть близкого человека и «добивать» ее таким юмором сейчас не стоит.

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Галкин оценил троллинг Гузеевой со стороны Харламова
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