3 признака того, что Кейт Миддлтон может быть снова беременна

Возможно, герцогиня Кембриджская всё же не справилась с завистью к Меган Маркл и решила тоже обзавестись новорожденным

37-летняя Кейт Миддлтон является, пожалуй, одной из самых везучих женщин Великобритании. Еще в студенческие годы она познакомилась с настоящим принцем, встречалась с ним почти 10 лет, вышла замуж, родила одного за другим троих очаровательных детишек. Казалось бы, сбылось уже все, о чем только могла мечтать дочь стюардессы и летчика. Или не всё? Возможно, говоря о желании иметь большую семью, она имела в виду не троих детей, а куда больше, и теперь уверенно идет к реализации этого плана.

На этой неделе британские СМИ вновь заговорили о беременности герцогини Кембриджской. И причин для этого на самом деле предостаточно.

Начала держаться за живот

17 июня в британском городке Аскот графства Беркшир стартовало одно из самых ожидаемых спортивных событий года – Королевские скачки. На это мероприятие, проходящее там с 18 века, прибыли все представители британской королевской семьи и Кейт не стала исключением.

Оставив своих малышей с няней, герцогиня Кэтрин и ее супруг Уильям наблюдали за гонками, общались с родственниками и знакомыми. Как обычно, собравшиеся соревновались в элегантности, демонстрируя свои потрясающие платья, шляпки, костюмы. Вопреки традиции не надевать одежду того же цвета, что и у королевы Елизаветы II, Кейт на этот раз была в голубом, как и бабушка ее мужа.

Впрочем, внимание журналистов привлек вовсе не этот факт, а то, что герцогиня несколько раз очень странно держалась рукой за свой живот, как это инстинктивно делают беременные.

Сперва фотографы запечатлели ее с рукой на животе во время беседы с представителями голландской королевской семьи, затем рука вновь легла на живот, когда Кейт болтала о чем-то с Зарой Тиндолл – старшей внучкой королевы, дочерью принцессы Анны. В другие моменты она прижимала к животу свою дамскую сумочку.

Сейчас и пресса, и жители Соединенного Королевства гадают, что же это было? Плохое самочувствие, боли в животе? Вряд ли, ведь Кейт выглядела счастливой и ничуть не нервничала. Неудобное платье? Тоже исключено – неприлично дорогое платье от Elie Saab просто не имеет права доставлять дискомфорт своей счастливой хозяйке. Просто захотелось подержаться за живот? Но ведь раньше у Кейт не было такой привычки.

Рождение сына Меган Маркл могло пробудить материнский инстинкт Кейт

Многие психологи подтверждают, что для каждой матери младенческий период жизни ее ребенка — когда он не умеет ни ходить, ни ползать и целиком зависит от нее — является самым «волшебным». Ни бессонные ночи, ни постоянная смена подгузников не могут омрачить этого счастья. Принц Луи уже подрос и, глядя на его двоюродного брата Арчи Харрисона, новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри, Кейт наверняка испытывает ностальгию по тем временам.

Учитывая их соперничество с Меган, мы можем говорить даже о легкой зависти, которую герцогиня Сассексская вызывает у жены «мужниного брата». Совсем недавно она наслаждалась беременностью, теперь у нее есть любимый кроха. Так почему бы и Кейт не пройти по этому пути еще раз и не «обскакать» родственницу в их негласном соревновании?

Кейт и Уильям становятся родителями каждые 2-3 года

Никаких заявлений о новой беременности герцог и герцогиня Кембриджские пока не делали, тем не менее, эта возможность кажется вполне логичной. Дело в том, что промежутки между появлением на свет Джорджа, Шарлотты и Луи не превышали двух лет. Если Миддлтон и ее супруг поставили себе цель обзавестись большой семьей, то сейчас самое время для беременности — Луи совсем недавно исполнился годик, и, если его мать сейчас носит под сердцем еще одного братика или сестричку, разница в возрасте у этого малыша и Луи тоже составит чуть меньше, чем два года.

В предыдущие годы Кейт и ее супруг неоднократно заявляли, что хотят иметь большую семью. Ее уже сейчас маленькой не назовешь, но кто знает, что в их понимании «большая»: может быть это четыре ребенка, а может быть целая хоккейная (шестеро) или футбольная (одиннадцать) команда.

Во время визита в Северную Ирландию в феврале текущего года герцогиня призналась, что очень любит детей и ей тяжело смотреть на малышей.

– Думаю, что у Уильяма есть повод волноваться, – пошутила она.

Друзья семьи тоже говорили, что она действительно может пойти по стопам королевы и стать матерью четырех детей. По словам одного из членов королевского окружения, «Кейт любит детей и готова пережить еще одну беременность, хотя прошлые нелегко ей дались из-за токсикоза».

Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет. Кто знает, возможно, в этом возрасте он станет отцом-героем и их семья пополнится еще одним ребенком, поразительно похожим на своего знаменитого папу.