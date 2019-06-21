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Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Подданные уверены, что внук Елизаветы II станет лучшим королем.

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принца Уильяма поздравляют с днем рождения. Фото: globallookpress.com

В пятницу, 21 июня, принцу Уильяму исполняется 37 лет. Конечно, такого пышного празднования, как по случаю дня рождения Елизаветы II, ее внуку дворец не устроит. Но поздравлений от простых британцев он получил не меньше, чем сама монархиня.

Поздравления принцу были опубликованы в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

«Спасибо всем за ваши замечательные пожелания в день рождения герцога Кембриджского!» – гласила подпись под снимком смеющегося Уильяма.

За считанные минуты пост набрал десятки тысяч «лайков» и свыше тысячи комментариев. Подданные написали принцу самые теплые слова и напомнили, что когда-нибудь ему предстоит водрузить на голову корону. А некоторые отметили, что он очень похож на всенародно любимую принцессу Диану.

«Он похож на свою мать!», «Да, у них одинаковая улыбка», «С днем рождения, принц Уильям! Ты будешь великим королем», «Великолепный принц Уильям!», «Будущий король, достойный принц, любящий муж и отец, преданный королевству и трудолюбивый наследник. Поздравляем с 37-м днем рождения Его Королевское Высочество. Мы так гордимся вами», – пишут поклонники королевской семьи.

Фото: Instagram@kensingtonroyal

Напомним, Елизавете II исполнилось уже 93 года. Вскоре королева отойдет от дел, передав свои полномочия старшему сыну, принцу Чарльзу Уэльскому. Принц Уильям займет трон сразу после отца.

Принцу Уильяму исполнилось 37 лет. Фото: globallookpress.com
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Британская королевская семьяГерцогиня КембриджскаяКейт Миддлтон и принц УильямПринц Уильям

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Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
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