Звездный стиль

В тон королеве: Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

Елизавета II вместе с другими членами королевской семьи прибыла в Аскот.

В тон королеве: Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
Кейт Миддлтон посетила скачки в Аскоте. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.

На спортивное мероприятие прибыла Елизавета II вместе с другими членами королевской семьи, а также высокими гостями — королем Норвегии Уильямом-Александром и его женой королевой Максимой.

В каждый из пяти дней скачек королева будет приезжать на карете ровно в два часа дня, в сопровождении еще трех экипажей с другими августейшими особами.

Скачки в Аскоте славятся жестким дресс-кодом. На королевскую трибуну можно попасть только по специальному приглашению. Дамы при этом должны быть одеты в дневное платье с обязательной шляпкой на голове. Голые ноги, платья без бретелек или с открытыми плечами здесь недопустимы.

Елизавета II прибыла в Аскот в приподнятом расположении духа. Для мероприятия она выбрала пальто цвета голубой лаванды и шляпку в тон с сине-голубым цветочным декором.

Образ дополнил традиционный комплект из жемчуга — ожерелье и серьги, а также неизменная брошь. На руки Ее Величество надела белые лайковые перчатки.

Однако кроме королевы все взоры притягивала красавица Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма не прогадала, так как ее платье гармонировало с цветом пальто королевы.

Для появления в Аскоте герцогиня Кэтрин выбрала струящееся платье серо-голубого цвета от Elie Saab. К слову сказать, она надела вещь этого бренда впервые.

Что же касается шляпки, то тут Кейт изменять себе не стала и появилась в головном уборе от любимого дизайнера Philip Treacy.

Ранее, на знаменном марше в честь дня рождения королевы Кейт тоже надела шляпку желтого цвета, созданную «безумным шляпником».

По прогнозам, ипподром в Аскоте за пять дней посетят 300 тысяч любителей скачек.

Открывая скачки, Елизавета II отметила, что этому мероприятию насчитывается более 300 лет. Многое изменилось, но лошади по-прежнему остаются звездами, завораживая публику своей красотой, грацией и отвагой.

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В тон королеве: Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
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