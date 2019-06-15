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Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram

Герцогиня Сассекская наняла специалиста по продвижению в соцсетях.

Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри планируют увеличить свою аудиторию в соцсетях. Для этого чета взяла на работу специалиста, который будет заниматься продвижением официальных страниц пары в Instagram. По данным Daily Mail, новый сотрудник уже принят в штат и должен приступить к работе до того, как Меган Маркл выйдет из декрета.

Сейчас за профилем герцогов Сассекских в Instagram (@sussexroyal) следят 8,5 миллиона человек.  На страницу Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram (@kensingtonroyal) подписано более 9,2 миллиона пользователей.

Издание утверждает, что в планах супругов Сассекских привлечь на свой аккаунт порядка 700 тысяч подписчиков и стать популярнее, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Как пишет Daily Mail, между женами британских принцев невооруженным глазом заметна конкуренция. Так, Маркл и принц Гарри разместили архивный снимок со свадьбы в день, когда Kensington Palace рассказывал о фестивале Chelsea Flower Show, в котором принимали участие Кейт и принц Уильям.

Маркл и принц Гарри одержимы соцсетями, считает издание. В качестве подтверждения своей мысли Daily Mail приводит слова Гарри, который в одном из интервью говорил, что соцсети вызывают зависимость, подобную алкогольной или наркотической. Меган Маркл была заядлым пользователем Instagram до того, как вышла замуж за Гарри.

Герцоги Сассекские завели Instagram-аккаунт 2 апреля. Страница принца Гарри и Меган Маркл установила рекорд в соцсети по количеству читателей – на профиль знаменитой пары всего за 5 часов 45 минут подписалось более 1 миллиона человек.

Напомним, в июне модный журнал Vogue признал Меган Маркл одной из самых влиятельных женщин Великобритании. Герцогини Кембриджской Кэтрин в списке не оказалось.

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Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram
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