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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов помогут друг другу найти вторую половинку

С их участием вскоре стартует любовное шоу.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов помогут друг другу найти вторую половинку
Ольга Бузова Фото: globallookpress.com

Телеканал «ТНТ» объявил о запуске нового проекта, главными героями которого станут ведущая Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов. В реалити-шоу они будут помогать друг другу в поисках второй половинки.

Каждый из ведущих будет искать свою любовь среди приглашенных участников, которые должны пройти кастинг. Заявки принимают вплоть до 25 июля. Телеканал уже объявил о его старте. Стать частью романтического шоу могут мужчины и женщины  в возрасте от 20 до 40 лет. Ко всем лишь одно требование – не состоять на момент кастинга в браке.

По информации портала Super, если Тимур и Ольга так и не найдут среди участников свою вторую половинку, им придется пожениться. Однако в официальном сообщении телеканала о таком условии шоу не говорится.

Поклонники Ольги Бузовой давно ждут, когда возле их кумира появится достойный мужчина. За спиной у нее болезненный разрыв с бывшим мужем, а также неудачный опыт в проекте «Замуж за Бузову». Мужчина, которого в итоге выбрала телеведущая, оказался аферистом.

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Бузова и Батрутдиновканал "ТНТ"Ольга БузоваТимур Батрутдиновшоу "План Б"
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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов помогут друг другу найти вторую половинку
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