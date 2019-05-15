Бузова и Батрутдинов выяснили отношения в новом клипе певицы

15 мая Ольга Бузова отмечает важную для себя дату — ровно 15 лет назад она впервые пришла на проект «Дом-2», чтобы построить свою любовь. Звезда российского шоу-бизнеса планировала провести на реалити только летние каникулы, но в итоге задержалась на долгие годы.

Именно в этот день Бузова решила выпустить новый клип с Тимуром Батрутдиновым в главной роли под названием «Очень хорошо». Выход нового видео Ольга анонсировала на своей странице в соцсети Instagram.

«На главную мужскую роль я пригласила моего #друганаграни @timurbatrutdinov. Нам о многом нужно было поговорить, и в клипе мы кое-что выяснили. Такого коллаба вы от меня точно не ожидали», — написала певица.

Сюжет клипа строится вокруг отношений героев Бузовой и Батрутдинова. Ольга поет о том, что, несмотря на сложный характер своего возлюбленного, ее все равно сильно тянет к нему.

Видео на композицию «Очень хорошо» также опубликовано на официальном канале Бузовой на YouTube. Всего за пару часов после публикации клип набрал около 73,5 тысячи просмотров и 9,2 тысячи лайков.

Ранее Ольга Бузова в своем Instagram поделилась архивными снимками 2004 года, когда она впервые пришла на телепроект «Дом-2».