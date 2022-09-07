«Спасибо, что в трусиках»: Клава Кока в прозрачном платье вышла на сцену, засветив все прелести фигуры

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она признавалась, что ее путь к славе был долгим. Певица участвовала в телевизионных шоу и не раз получала отказы от именитых артистов. Однако теперь она смогла даже купить квартиру в Москве, машину и намерена обзавестись большим домом. Звезда зарабатывает большие деньги.
Также профессия позволила Клав покупать наряды люксовых марок. Сестра выступает в качестве ее стилиста. Если раньше певица стеснялась даже танцевать на сцене, то теперь она не боится оголяться на камеру и выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства е фигуры.
На этот раз Клава приехала с концертом в Казань. Она выбрала очень смелый образ для выступления. На сцену певица вышла в прозрачном мини-платье синего цвета. Она продемонстрировала черное нижнее белье и упругие бедра. Лук дополнили ботинки на грубой подошве и перчатки. Кока блеснула своими прелестями.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Казань, было клево!!!» – заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали молодую исполнительницу комплиментами. «Какая нежная и при этом дерзкая», «Ох, белье все видно», «Очень смело», «Спасибо, что в трусиках», «Ну прям с каждым разом образы все смелее», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды