«Спасибо, что в трусиках»: Клава Кока в прозрачном платье вышла на сцену, засветив все прелести фигуры

На этот раз Клава приехала с концертом в Казань. Она выбрала очень смелый образ для выступления. На сцену певица вышла в прозрачном мини-платье синего цвета. Она продемонстрировала черное нижнее белье и упругие бедра. Лук дополнили ботинки на грубой подошве и перчатки. Кока блеснула своими прелестями.

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