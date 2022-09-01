«Сочетание идеальное»: Тодоренко в черном платье-комбинации и жакете приехала на съемки с подушкой в руке

Поклонники посчитали, что Регина выглядит элегантно. Однако для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов. Он нашел наряд не самым удачным из-за цвета.

«Как я уже говорил, платья-комбинации трапецевидного силуэта сейчас являются мега-трендом. Это новое прочтение привычного платья-ночнушки, но в отличие от старомодных и классических фасонов из тонких струящихся материалов, трендовое – будет из плотной, хорошо держащей форму, ткани.

Его можно сочетать с джинсовыми куртками, косухами, бомберами и с пиджаками.

Хочу подчеркнуть, что сочетание вещей в данном луке идеальное, но выглядит траурно. Регина далеко не типажа француженки, которым черный идет, как Бузова комплектации. Регина же тотал блэк не подходит по цветотипу. Черный делает девушку старше», – высказался эксперт.