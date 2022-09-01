«Сочетание идеальное»: Тодоренко в черном платье-комбинации и жакете приехала на съемки с подушкой в руке

Регина Тодоренко уже давно знакома публике. Сначала она строила карьеру певицы, но потом стала успешной телеведущей и тревел-блогером. Во время работы в театры она познакомилась с Владом Топаловым. Влюбленные сыграли свадьбу и стали родителями. У них подрастает сын Михаил. А в этом году в звездной семье снова произошло пополнение.
Регина продолжала путешествовать даже на последних сроках беременности. А вот рожать она решила в Майами, выбрав домашние роды. Теперь у телеведущей растет еще один сын Мир. До последнего она не знала пол ребенка. Теперь Тодоренко учится справляться с двумя детьми и порой жалуется на усталость. Но при этом она купила новую удобную кровать, а также вышла из декрета.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Тодоренко решила покрасоваться в черном платье и жакете в тон. Лук дополнили балетки и сумка Fendi песочного оттенка. Телеведущая несла в руках подушку. Она распустила волосы и сделала макияж, хотя в последнее время часто отказывалась от косметики. Монохромный образ подчеркнул ее ноги.
Поклонники посчитали, что Регина выглядит элегантно. Однако для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов. Он нашел наряд не самым удачным из-за цвета.
«Как я уже говорил, платья-комбинации трапецевидного силуэта сейчас являются мега-трендом. Это новое прочтение привычного платья-ночнушки, но в отличие от старомодных и классических фасонов из тонких струящихся материалов, трендовое – будет из плотной, хорошо держащей форму, ткани.
Его можно сочетать с джинсовыми куртками, косухами, бомберами и с пиджаками.
Хочу подчеркнуть, что сочетание вещей в данном луке идеальное, но выглядит траурно. Регина далеко не типажа француженки, которым черный идет, как Бузова комплектации. Регина же тотал блэк не подходит по цветотипу. Черный делает девушку старше», – высказался эксперт.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro