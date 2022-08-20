«У Мироши отдельная гримерка»: Регина Тодоренко впервые привела кроху-сына на съемки (фото)

Теперь Тодоренко сообщила, что вышла из декретного отпуска. Она поделилась кадрами, на которых в спортивном костюме прокрадывается к дому, где будут съемки. Она несла в специальном коконе спящего младшего сына. При этом Регина была без макияжа, а волосы в гульку. Она похвасталась, что впервые взяла малыша на работу.

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