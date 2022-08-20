«У Мироши отдельная гримерка»: Регина Тодоренко впервые привела кроху-сына на съемки (фото)

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Орел и решка». Но потом Регина стала снимать свои передачи. Она продолжает много путешествовать. Порой муж Влад Топалов отпускает ее одну в другие страны. В этом году в звездной семье произошло пополнение. Она стала мамой во второй раз.
Теперь Тодоренко растит не только сына Михаила, но и сына Мира. Малыша она родила в Майами. Телеведущая решилась на домашние роды, чем многих удивила. А вот первые дни в статусе мамы двоих детей стали особенно тяжелыми. Регина едва справлялась с обязанностями, а иногда Топалов забирал наследников на несколько часов, чтобы она отдохнула.
Теперь Тодоренко сообщила, что вышла из декретного отпуска. Она поделилась кадрами, на которых в спортивном костюме прокрадывается к дому, где будут съемки. Она несла в специальном коконе спящего младшего сына. При этом Регина была без макияжа, а волосы в гульку. Она похвасталась, что впервые взяла малыша на работу.
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Если сначала телеведущая была без макияжа, то уже на съемках ей сделали грим и укладку. Она позаботилась о том, чтобы ребенку было комфортно, а также делала перерывы, чтобы его покормить. На этот раз Тодоренко даже настояла, чтобы у ее сына была гримерка.
«Знаете, почему я так улыбаюсь? Люди, с которыми я работаю, поддерживают кормящих мам. На съемках у Мироши отдельная гримерка-детская. Команда включила в тайминг съемок время кормления малыша», – поделилась звезда.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды