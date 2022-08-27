Теперь спит на роскошной кровати: Тодоренко в платье-рубашке предстала с крохотным сыном на руках

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она стала знаменитостью не только после участия в украинской «Фабрике звезд», но и после того, как стала ведущей шоу «Орел и решка».

Примечательно, что теперь она частая гостья на съемках разных проектов. Рядом с ней находится муж Влад Топалов, который во многом ей помогает.