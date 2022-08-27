Теперь спит на роскошной кровати: Тодоренко в платье-рубашке предстала с крохотным сыном на руках

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она стала знаменитостью не только после участия в украинской «Фабрике звезд», но и после того, как стала ведущей шоу «Орел и решка».
Примечательно, что теперь она частая гостья на съемках разных проектов. Рядом с ней находится муж Влад Топалов, который во многом ей помогает.
В этом году у пары произошло пополнение в семье. Регина уехала на Бали, когда была беременна. А вот рожать она предпочла в Майами. Телеведущая решилась на домашние роды, при которых присутствовал даже ее сын маленький Михаил.
Теперь она привыкает к статусу мамы двоих детей. Тодоренко признается, что ей сложно. Однако на днях она уже вышла из декрета и приняла участие в съемках.
На этот раз новоиспеченная мама решила похвастаться обновкой. Она купила новую кровать, которая даже имеет функцию, при которой матрас становится массажером – он вибрирует. На новом фото Регина предстала в платье-рубашке с принтом. Она держала на руках кроху-сына. Рядом с ней находится и подросший Михаил, который не перестает ревновать маму к братику.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
По словам самой телеведущей, новая кровать облегчила ей жизнь. Она теперь не обкладывает себя подушками, когда кормит малыша. Также благодаря вибрации дети быстрее засыпают. Поклонники восхитились тем, как выглядит Тодоренко, хотя после родов прошло всего больше месяца. Многие также ждут знакомства с маленьким Миром, лицо которого родители пока скрывают.