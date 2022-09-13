Словно модель: Стеша Маликова в остромодных джинсах и с сумкой-мешком Chanel предстала в Чикаго

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие отметили, что она выглядит словно модель. А некоторые даже спутали ее с Верой Брежневой.

«Какая же вы красотка», «Постройнела», «Прям модель», «Ох, Вера Брежнева также выглядит», «Такая грива», «Как вы круто выглядите», «Как повзрослела», «Талия просто восторг», — стали писать подписчики.