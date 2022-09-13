Словно модель: Стеша Маликова в остромодных джинсах и с сумкой-мешком Chanel предстала в Чикаго

Дочка Дмитрия Маликова уехала в США. Она поделилась новыми фото.
Стеша Маликова

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она окончила в МГИМО и уже несколько лет занимается своим брендом одежды. Примечательно, что наследница артистка часто путешествует с семьей, а также посещает светские рауты. Но большую часть времени она посвящает своей компании, создавая луки для своих сверстниц.

Недавно Стеша хвасталась осенними нарядами. Она не скрывает, что старается выглядеть современно и женственно. А ща вдохновением бизнеследи ездит в другие страны. На этот раз она улетела в Чикаго. Маликова предстала в знаменитом американском городе, где щегольнула на прогулке в кэжуал образе. 

Примечательно, что на этот раз Стеша вышла на улицы города в черной лаконичной футболке и остромодных широких джинсах с высокой посадкой. Она дополнила лук балетками и сумкой-мешкой Chanel. Маликова сделала объемную прическу. А вот от макияжа она отказалась, продемонстрировав природную красоту.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие отметили, что она выглядит словно модель. А некоторые даже спутали ее с Верой Брежневой. 

«Какая же вы красотка», «Постройнела», «Прям модель», «Ох, Вера Брежнева также выглядит», «Такая грива», «Как вы круто выглядите», «Как повзрослела», «Талия просто восторг», — стали писать подписчики.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

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