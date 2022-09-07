«Это самый трендовый вариант»: Стеша Маликова покрасовалась в джинсах mom и остромодной куртке из кожи

Дома она покрасовалась на камеру в джинсах-мом и кожаной укороченной куртке. Стеша предпочла сделать акцент на талии. Она дополнила наряд лишь ниткой жемчуга и лоферами. Волосы модница собрала в хвост.

«Ой, как красиво», – отметила дочка Маликова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.

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