«Это самый трендовый вариант»: Стеша Маликова покрасовалась в джинсах mom и остромодной куртке из кожи

Стеша Маликова уже давно известна в светских кругах. Она всегда интересовалась модой и в итоге запустила свой бренд одежды. Дмитрий Маликов не скрывает, что порой помогает дочке. Он гордится тем, что она окончила МГИМО. Также свою наследницу он часто берет с собой не только в путешествия, но разные важные мероприятия.
Примечательно, что Стеша создает наряды каждый сезон. Она также дает советы по стилю. Накануне бизнеследи показала три осенних наряда. Особенно ей понравились кожаные шорты-бермуды. Также она любит носить романтичные платья. На этот раз Маликова захотела продемонстрировать кэжуал лук на каждый день.
Дома она покрасовалась на камеру в джинсах-мом и кожаной укороченной куртке. Стеша предпочла сделать акцент на талии. Она дополнила наряд лишь ниткой жемчуга и лоферами. Волосы модница собрала в хвост.
«Ой, как красиво», – отметила дочка Маликова.
Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
«Mom Jeans прочно вошли в моду и сейчас их можно смело назвать базовым элементом гардероба.
Также Стефания выбрала актуальную кожаную куртку, объемную, как с мужского плеча, но укорочённую. Это самый трендовый вариант.
Лоферы хорошо завершают этот спокойный и минималистичный образ. Хотя может лук и слишком спокойный. Ему не помешала бы интересная сумочка и акцентные серьги», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro