«Просто отвал всего»: Стеша Маликова показала три трендовых образа с кожаной укороченной курткой на осень

Недавно Стеша продемонстрировала романтичные платья. Она показала, как модно можно выглядеть в школе. При этом дочка певца также носит кардиганы, джинсы и брючные костюмы. Но в этом сезоне она решила сделать ставку на изделия из кожи. Маликова примерила кожаную мини-юбку с разрезом, которую сочетала с кожаной укороченной курткой с пагонами.

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