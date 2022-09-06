«Просто отвал всего»: Стеша Маликова показала три трендовых образа с кожаной укороченной курткой на осень

Стеша Маликова является дочкой известного певца Дмитрия Маликова. Она училась в МГИМО, а также параллельно запустила свой бренд одежды.
Артист не скрывает, что помогал наследнице. Теперь она каждый сезон выпускает новые коллекции. Так как дочка звезды много путешествовала, посещала светские рауты, она старается выпускать вечерние и повседневные наряды.
Недавно Стеша продемонстрировала романтичные платья. Она показала, как модно можно выглядеть в школе. При этом дочка певца также носит кардиганы, джинсы и брючные костюмы. Но в этом сезоне она решила сделать ставку на изделия из кожи. Маликова примерила кожаную мини-юбку с разрезом, которую сочетала с кожаной укороченной курткой с пагонами.
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Также Стеша примерила эту же куртку с джинсами широкого кроя и с кожаными шортами-бермудами. Она на этот раз сделала акцент на стройные ноги. Бизнеследи поддержала тренд на укороченные куртки.
«Кожаная юбка и кожаные бермуды маст хев осени, зимы, весны и лета. А куртка с погонами просто отвал всего», — призналась она.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды