Словно из пены морской: Клава Кока в невесомом платье с откровенным декольте засветила свои прелести на публике

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру на сцене. Она за короткий срок смогла стать успешной исполнительницей.

Примечательно, что артистка записала хиты с Александром Реввой, Нилетто. А недавно у нее появился трек с Мари Краймбрери. Но на этом она не намерена останавливаться. также звезда выбирает дерзкие современные образы.