Словно из пены морской: Клава Кока в невесомом платье с откровенным декольте засветила свои прелести на публике

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру на сцене. Она за короткий срок смогла стать успешной исполнительницей.
Примечательно, что артистка записала хиты с Александром Реввой, Нилетто. А недавно у нее появился трек с Мари Краймбрери. Но на этом она не намерена останавливаться. также звезда выбирает дерзкие современные образы.
Недавно Клава выступила с Сергеем Жуковым на стадионе. Тогда она щегольнула в мини-юбке. Но певица собирается собрать сама большую арену в этом году.
А для начала она стала хедлайнером фестиваля VK Fest. Примечательно, что на одной из сцен выступили Ольга Бузова, Аннай Айсти и другие селебрити.
Накануне Клава отметила свое 26-летие, а теперь публика поздравила ее на фестивале. Там певица щегольнула в белом платье с облегающей юбкой цвета «Тиффани» и откровенным декольте. Изюминкой стали прозрачные брюки.
Она подчеркнула прелести своей фигуры. Кока исполнила свои хиты и презентовала новый трек «Шкура». Поклонники не отпускали ее со сцены.
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Восхитила она и пользователей Мети. Многие стали обсуждать фигуру молодой знаменитости. «Ну до чего красивая», «Смотрелась как ангел», «Фигурка у вас бомбическая», «Самая зажигательная», «Леди в белом вы магнит для моих глаз», «Очень стильно и смело», «Клава, ну декольте сразило», — стали писать подписчики.