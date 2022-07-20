«Потуши меня»: Клава Кока в прозрачных лосинах и ботфортах блеснула фигурой на капоте машины

Клава Кока является одной из самых известных молодых исполнительниц. Она не скрывает, что долгое время сталкивалась с критикой, но это не помешало ей подписать контракт с крупным лейблом.
Теперь певица выступает на фестивалях и премиях. А недавно она записала очередной хит с Мари Краймбрери.
В последнее время Клава много путешествует. Она дает концерты в Турции, Крыму и недавно даже выступила в родном Екатеринбурге. Примечательно, что артистка любит необычные образы. На днях она предстала в юбке с разрезами на бедрах.
На этот раз Клава готовится презентовать новый клип. Она захотела сразить поклонников. Певица устроила фотосессию в прозрачном наряде.
Она забралась на капот пожарной машины, демонстрируя фигуру в капроновых лосинах и топе. Модные ботфорты едва не спадали с ее стройных ног. Кока без стеснения обнажила свои формы.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Потуши меня, если сможешь», — написала звезда.
Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали комплиментами певицу. Ее смелый лук произвел фурор.
«Взгляд кошки», «Что ты делаешь», «Это очень горячо», «Ох, что за дива», «Клава, ты сразила наповал», «Постройнела», «Шикарный наряд», «Опять затмила всех», «Фигурка бомбическая», — прокомментировали пост подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды