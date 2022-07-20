«Потуши меня»: Клава Кока в прозрачных лосинах и ботфортах блеснула фигурой на капоте машины

Клава Кока является одной из самых известных молодых исполнительниц. Она не скрывает, что долгое время сталкивалась с критикой, но это не помешало ей подписать контракт с крупным лейблом.

Теперь певица выступает на фестивалях и премиях. А недавно она записала очередной хит с Мари Краймбрери.