Показала прелести: Бузова в откровенном боди под тигра с разрезами на бедрах сразила публику

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении. Она стала звездой шоу «Дом-2» в юном возрасте, а потом начала карьеру телеведущей.

За минувшие годы ей удалось добиться большого успеха. Она ведет несколько передач, а также выступает на сцене, как певица. В свои 36 лет звезда добилась всего, но не обрела счастья в личной жизни.