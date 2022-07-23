Показала прелести: Бузова в откровенном боди под тигра с разрезами на бедрах сразила публику

Телеведущая вернулась в Москву и произвела фурор на VK Fest. Ее наряд вызвал бурные реакцию публики.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении. Она стала звездой шоу «Дом-2» в юном возрасте, а потом начала карьеру телеведущей.

За минувшие годы ей удалось добиться большого успеха. Она ведет несколько передач, а также выступает на сцене, как певица. В  свои 36 лет звезда добилась всего, но не обрела счастья в личной жизни.

Этим летом месяц Ольга провела на съемках в Африке. Она взяла с собой множество нарядов. Телеведущая также упорно работала над фигурой, стараясь похудеть. На днях завершились съемки последнего выпуска и звезда отправилась в Москву.

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23 июля стартовал фестиваль VK Fest. В шестой раз Бузова стала той, кто открыл мегашоу. Она уже на синей дорожке произвела фурор, так как ее на руках вынесли парни. Артистка красовалась в эффектном платье.

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А вот для выступления Ольга припасла откровенный наряд. Она щегольнула в боди с принтом под тигра. Наряд имел множество разрезов, в том числе и на бедрах.

Стразы украшали боди и мерцали на солнце. Ботильоны на шпильке завершили лук. Лишь корни волос Бузова не успела подкрасить после поездки в Африку.

На сцене звезда исполнила свои хиты. Она также без стеснения танцевала. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры.

«Есть что-то вечное, уже классика - это мое выступление на открытии фестиваля VK. Всегда с эксклюзивным сетом, номерами и костюмами.

Сегодня уже в пятый раз открывала фестиваль музыки от VK! Спасибо за любовь, поддержку и доверие», – заявила она.

Поклонники оценили лук Бузовой. Многие отметили, что она похорошела. Другие подвергли критике пикантный наряд.
 

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