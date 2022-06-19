Кети Топурия в остромодном костюме-кимоно и на каблуках щегольнула на празднике

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Ей удалось завоевать любовь публики, выпустив большое количество хитов.
Также для многих поклонников артистка стала иконой стиля. После похудения она часто носит вечерние платья и современные костюмы.
Недавно Топурия отдохнула с мужем Львом Деньговым в Турции. Там на вилле она покрасовалась в алом платье на бретельках. А вот 18 июня певица устроила вечеринку для дочки Оливии от первого брака.
В честь семилетия была организована вечеринка в честь 7-летия наследницы. Сама именинница на празднике предстала в пышном персиковом платье.
А вот Кети облачилась в костюм-кимоно с объемным жакетом и узкими брюками. Наряд сочетал в себе два цвета: фуксию и лазурно-голубой. Артистка дополнила образ босоножками на шпильке. Она пришла в восторг, когда на праздник привели альпак.
На вечеринке Кети смогла повеселиться с подругами, пока именинница танцевала, участвовала в конкурсах и смотрела выступления артистов. Певица также привела на мероприятие годовалого сына Адама.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая крутая», «Вот это наряд», «Я была бы в восторге от такой мамы», «Просто круче выглядеть нереально», «До чего роскошный образ», «Оливия прелестная принцесса, но мама всех затмила», — прокомментировали кадры подписчики.