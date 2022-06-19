Кети Топурия в остромодном костюме-кимоно и на каблуках щегольнула на празднике

Недавно Топурия отдохнула с мужем Львом Деньговым в Турции. Там на вилле она покрасовалась в алом платье на бретельках. А вот 18 июня певица устроила вечеринку для дочки Оливии от первого брака.

В честь семилетия была организована вечеринка в честь 7-летия наследницы. Сама именинница на празднике предстала в пышном персиковом платье.

А вот Кети облачилась в костюм-кимоно с объемным жакетом и узкими брюками. Наряд сочетал в себе два цвета: фуксию и лазурно-голубой. Артистка дополнила образ босоножками на шпильке. Она пришла в восторг, когда на праздник привели альпак.