Оливия в воздушном платье: Топурия закатила сказочную вечеринку в стиле Барби для дочки

Солистка группы «А’Студио» решила с размахом отметить 7-летие дочки. Она решила позвать на праздник артистов и даже альпак.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Она выступает с группой «А’Студио». Артистка славится своим вокалом, а также чувством стиля.

Несколько лет назад Кети обрела счастье в личной жизни. Теперь она состоит в браке с Львом Деньговым. Звезда подарила ему сына Адама, которому уже один год. 

Кети недавно делилась кадрами из Турции. Она отдохнула на яхте, а также полетала на вертолете. Ее дочке Оливии от первого брака исполнилось семь лет 15 июня.

Спустя несколько дней артистка закатила для нее роскошную вечеринку в стиле Барби. Под большим белым шатром расположили столы, фотозоны и даже батут. 

Топурия также пригласила аниматоров и юных артистов, которые развлекали именинницу и гостей. Певица уделила особое внимание мелочам. Каждый гость получил приглашения. Оливия на публике предстала в пышном воздушном платье персикового цвета. Она в этот день была главной звездой, поэтому пела, играла и танцевала. На мероприятии был и ее маленький брат Адам.

Особым моментом стало то, когда привели альпак. Животные умилили даже саму Кети. Певица в этот день щегольнула в наряде-кимоно и на шпильках. Она радовалась за наследницу. Напомним, что недавно артистка также отпраздновала день рождения мужа. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Получила множество комплиментов и маленькая именинница. «Ого, какой размах», «Просто детская девичья мечта», «Как все красиво», «Оливия просто чудесная», «Достойный праздник для маленькой принцессы», «Стильно, весело», «Ох, альпаки особенно милы», — стали писать подписчики.

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