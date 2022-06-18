Оливия в воздушном платье: Топурия закатила сказочную вечеринку в стиле Барби для дочки

Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Она выступает с группой «А’Студио». Артистка славится своим вокалом, а также чувством стиля.

Несколько лет назад Кети обрела счастье в личной жизни. Теперь она состоит в браке с Львом Деньговым. Звезда подарила ему сына Адама, которому уже один год.