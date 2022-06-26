«Сладкая зефиринка»: Клава Кока в платье с прозрачным корсетом блеснула формами на публике

Клава Кока является одной из популярных молодых исполнительниц. Она за последние пять лет смогла выпустить несколько хитов.
Ее песни не покидают музыкальные чарты. Примечательно, что артистка отличается своим особенным чувством стиля. Она ловко сочетает наряды.
В последнее время Клава много путешествует. Она то и дело хвастается новыми образами. Накануне певица выступила на публике в белоснежном мини-платье. А вот 25 июня она стала одной из гостей на Московском выпуском, который прошел в Парке Горького.
Примечательно, что Кока на этот раз выбрала пышное платье принцессы с прозрачным корсетом. Наряд с неоновым оттенком она дополнила кроссовками.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Она произвела фурор. Тысячи выпускников пели с ней в унисон.
«Какая красотка!», «Напомнила Наталью Орейро в роли Милагром», «Какое платье! Это же идеальный наряд», «Шикарная фигура», «Сладкая зефиринка», «Лучший образ», «Ну до чего роскошная», — прокомментировали кадры подписчики.
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