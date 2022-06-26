«Сладкая зефиринка»: Клава Кока в платье с прозрачным корсетом блеснула формами на публике

Клава Кока является одной из популярных молодых исполнительниц. Она за последние пять лет смогла выпустить несколько хитов.

Ее песни не покидают музыкальные чарты. Примечательно, что артистка отличается своим особенным чувством стиля. Она ловко сочетает наряды.