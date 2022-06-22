«Это за mommy?»: Клава Кока в полупрозрачных ботфортах и кожаном платье-жакете сразила поклонников

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она уже больше пяти лет выступает на сцене и успела выпустить несколько громких хитов.

Также блондинка хвастается своими яркими образами. В 25 лет артистка может блеснуть стройной фигурой. Недавно на гастролях в Ялте она устроила фотосессию в бикини.