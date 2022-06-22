«Это за mommy?»: Клава Кока в полупрозрачных ботфортах и кожаном платье-жакете сразила поклонников

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она уже больше пяти лет выступает на сцене и успела выпустить несколько громких хитов.
Также блондинка хвастается своими яркими образами. В 25 лет артистка может блеснуть стройной фигурой. Недавно на гастролях в Ялте она устроила фотосессию в бикини.
А теперь Клава поделилась кадрами с прогулки. Она намекнула, что снова снимает клип. Новый образ певицы привлек внимание подписчиков.
Она щегольнула в кожаном платье-жакете и ботфортах с прозрачными полосками. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и позволил блеснуть изящными бедрами. Кока также сделала модный макияж.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Фотки с обработкой или без?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она в таком образе похожа на Лару Крофт из голливудского фильма.
«Ну красотка прям!», «Клавдия, вы шикарны!», «Черный тебе очень идет!», «Наша мама самая красивая», «Какая красоточка!», «Это за mommy?», «Выглядишь круто», «Ну что за ножки», «Что ни образ, то бомба», — прокомментировали пост подписчики.