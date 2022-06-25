«Я ангелочек»: Клава Кока в белоснежном платье с пышной мини-юбкой предстала на публике

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она участвует в телевизионных шоу и дружит со многими коллегами от Егора Крида до Филиппа Киркорова.

Примечательно, что она регулярно выступает на сцене в броских нарядах. Артистка не перестает восхищать поклонников.