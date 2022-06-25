«Я ангелочек»: Клава Кока в белоснежном платье с пышной мини-юбкой предстала на публике

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она участвует в телевизионных шоу и дружит со многими коллегами от Егора Крида до Филиппа Киркорова.
Примечательно, что она регулярно выступает на сцене в броских нарядах. Артистка не перестает восхищать поклонников.
Не так давно Клава находилась на гастролях. Она не только исполняла свои хиты, но и выступала в нарядах, которые подчеркивали ее фигуру. Особенный образ артистка оставила для праздничного концерта для выпускников, который прошел накануне.
Она предстала в белоснежном платье с пышной мини-юбкой и имитацией крыльев на спине. Наряд позволил ей подчеркнуть ее стройные ноги. Она также сделала высокую прическу и нежный макияж.
«Я ангелочек», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. Певица сразила их сказочным нарядом.
«Самая красивая», «Платье как у Вали Карнавал в 2020 году, когда она была блондинкой», «Крашиха», «Прям балерина», «Ну очень красивое платье», «Потрясающий образ и длинные ножки», «Затмила выпускниц», — прокомментировали кадры подписчики.
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