Скрыла изъяны фигуры: Ирина Пегова в белом платье с завышенной талией щегольнула на Кипре

Ирина Пегова является актрисой. Она успела поработать с Олегом Табаковым. В ее копилке множество ролей в кино. Она поработала с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Зрители не раз артистку видели в телевизионных шоу. Несмотря на нестандартную фигуру, она демонстрирует класс на танцполе и на льду.
Примечательно, что этим летом даже вой день рождения Ирина отметила на работе. Она регулярно ездила на съемки. Актриса то и дело демонстрирует женственные наряды.
Она предпочитает лаконичные луки в романтичном стиле, но артистка не боится носить лосины и шорты. За последний год Пегова постройнела.
Недавно Ирина устроила себе в отпуск. Она приехала на Кипр со своей дочкой Татьяной, которой 16 лет. Актриса часто делится кадрами с прогулок по побережью. На этот раз она решила насладиться теплой погодой.
Блондинка предстала в белом легком платье с высокой талией. Она присобрала волосы в хвост. От макияжа артистка отказалась, показав естественную красоту.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Найди меня, если сможешь. Я себя тоже потеряла, надеюсь ненадолго», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова в 44 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красота, а в этом платье, воздушная», «Ириша, вас можно найти русская настоящая женщина», «Как всегда, само очарование!», «Вон эта девочка в белом на фоне катера, как королева», — прокомментировали пост подписчики.