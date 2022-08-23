Скрыла изъяны фигуры: Ирина Пегова в белом платье с завышенной талией щегольнула на Кипре

Недавно Ирина устроила себе в отпуск. Она приехала на Кипр со своей дочкой Татьяной, которой 16 лет. Актриса часто делится кадрами с прогулок по побережью. На этот раз она решила насладиться теплой погодой.

Блондинка предстала в белом легком платье с высокой талией. Она присобрала волосы в хвост. От макияжа артистка отказалась, показав естественную красоту.

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