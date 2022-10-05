Скромница без белья: Алина Загитова в шелковом платье с открытой спиной блеснула изящными формами на камеру

Алина Загитова является одной из самых известных фигуристок в России. В свое время она блистала на соревнованиях. Спортсменка завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании и стала серебряной призеркой Олимпийских игр. Однако в последние годы она уже не участвует в соревнованиях, а недавно звезда завершила свою карьеру.
Теперь Алина появляется на премиях. Она часто примеряет вечерние наряды. Спортсменка выросла на глазах поклонников. В этом году ей исполнилось 20 лет. Она работает на телевидении и уже не раз вела шоу «Ледниковый период». И скоро стартуют съемки нового сезона.
И 4 октября Алина стала делится кадрами со съемок. Ей сделали голливудскую укладку и макияж с алой помадой. Потом спортсменка покрасовалась перед камерой в красном струящемся платье в пол. Наряд с открытой спиной подчеркнул ее формы, а разрез позволил показать стройные ноги. При этом Загитова была в кроссовках. Под вечерний наряд она не стала надевать белье.
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На этот раз фигуристка сразила поклонников. Многие поразились тому, как она повзрослела и похорошела.
«Вот это красотка», «Алина, какая ты стала! Слов нет», «Ого, вот это оформилась! Гроза парней», «Можешь сниматься в фильме с кроликом Роджером», «Красный цвет очень идет», «Прям преобразилась», — стали писать подписчики.