Скромница без белья: Алина Загитова в шелковом платье с открытой спиной блеснула изящными формами на камеру

И 4 октября Алина стала делится кадрами со съемок. Ей сделали голливудскую укладку и макияж с алой помадой. Потом спортсменка покрасовалась перед камерой в красном струящемся платье в пол. Наряд с открытой спиной подчеркнул ее формы, а разрез позволил показать стройные ноги. При этом Загитова была в кроссовках. Под вечерний наряд она не стала надевать белье.

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