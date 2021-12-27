«Красная балерина» и ее победы: как Алина Загитова собрала все титулы и почему ее выгоняла Этери Тутберидзе

Фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. К этому уроженка Ижевска шла практически всю жизнь, встав впервые на коньки в четыре года. Но ее карьера могла не состояться, если бы легендарная Этери Тутберидзе не дала ей второй шанс.

Алина Загитова: детство, родители, национальность

Алина Ильназовна Загитова родилась в Ижевске 18 мая 2002 года. Ее отец Ильназ Загитов — хоккейный тренер, мать Лейсан Загитова, бизнес-леди. У чемпионки есть младшая сестра Сабина, которая тоже занимается фигурным катанием. По национальности Загитовы татары, исповедуют мусульманство.

Известно, что долгое время после рождения дочки родители не могли определиться с именем. И в годик уже выбрали имя «Алина» — в честь прославленной гимнастки Алины Кабаевой.

В спорт родители отвели Алину, когда девочке исполнилось 4 года — семья переехала в Альметьевск, и первые шаги на льду будущая олимпийская чемпионка сделала во дворце спорта «Юбилейном» под началом тренера Дамиры Пичугиной.

Алина впоследствии вспоминала, что несколько раз порывалась бросить фигурное катание. Даже уходила в художественную гимнастику, но вскоре вернулась на лед. В 2008 году семья возвратилась в Ижевск, и на родине девочка стала тренироваться у Натальи Антипиной.

В 2015 году Алина Загитова переехала в Москву, став воспитанницей Центра спорта и образования «Самбо-70» на отделении «Хрустальном» в команде тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза.

Выдающийся тренер взяла ее под свое крыло потому, что увидела в ней потенциал. Поначалу девочка, по ее характеристике, была слабой. Но очень старалась. Правда, вскоре начала лениться, и Этери Георгиевна ее просто-напросто выгнала.

Но не сдаться Алине помогла бабушка. Она подключилась к воспитанию внучки и помогла ее дисциплинировать. По возвращении на лед Загитова вскоре получила травму — сломала руку, затем стопу и буквально училась заново ходить, стоять на коньках и наверстывать пропущенное время на льду. Ей удалось вернуться под крыло Тутберидзе, и чередой последующих побед она обязана сотрудничеству с этим тренером.

Алина Загитова: карьера, достижения

Фигуристка Алина Загитова за свою карьеру стала первой в истории России и второй в мировом спорте после южнокорейской звезды льда Ким Ен. А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании — так называемый Большой шлем фигурного катания. Также она вошла в историю спорта как самая юная фигуристка, выигравшая все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Дебют Загитовой состоялся на первенстве России в 2016 году. Она смогла стать девятой. В августе на юниорском этапе Гран-при во Франции Алина уже взошла на высшую ступень пьедестала. В сентябре на этапе в Словении россиянка лидировала в короткой программе, но в итоге смогла стать только третьей. Октябрь принес Загитовой «золото» III этап Кубка России, в ноябре она стала первой в Казани на IV этапе Кубка России.

В финале Гран-при-2016 в Марселе Алина Загитова заняла первое место и стала автором трех мировых рекордов по сумме баллов в юниорских соревнованиях — в короткой (70,92), произвольной программе (136,51) и по итоговой сумме баллов (207,43).

Завершили год старты на взрослом чемпионате России, где Загитова заняла второе место, обойдя фаворитку сезона Евгению Медведеву по баллам в технике.

2017 год начался для Загитовой с уверенных триумфов — сначала на первенстве страны среди юниоров в короткой и произвольной программах, затем на Европейском юношеском фестивале в Турции.

Весной в Китае фигуристка победила на юниорском чемпионате мира в короткой и произвольной программах. Установив пять мировых рекордов, Загитова завершила единственный юниорский сезон и в конце весны перешла во взрослое катание.

Олимпийский сезон 2017-2018 Алина Загитова начала с побед, выиграв в сентябре взрослый турнир Lombardia Trophy. Вскоре в Китае Алина уже принимала поздравления за первое место на этапе Гран-при.

А через две недели после этого лидировала во Франции, улучшив результаты в произвольной программе, исполнив каскады «тройной лутц — тройной риттбергер», «двойной аксель — тройной тулуп», а также четыре тройных вращения и дорожки шагов. Финал Гран-при сезона Загитова тоже выиграла.

В том же сезоне Загитова завоевала звание чемпионки России, выиграв в декабре в короткую и произвольную программы с номером «Черный лебедь», а также стала чемпионкой Европы, оказавшись самой молодой участницей. Победа на европейских стартах обеспечила Алине попадание в олимпийскую сборную страны, а Загитова стала одной из вероятных фавориток на Олимпиаде в Пхенчхане.

Так и вышло. Сначала Загитова завоевала командную серебряную медаль в произвольной программе, установив олимпийский рекорд. В индивидуальных соревнованиях фигуристка подвинула Евгению Медведеву, установив мировой рекорд по сумме баллов и стала второй самой юной победительницей на Олимпийских играх среди фигуристок-одиночниц после Тары Лепински. А за свой образ в произвольной программе «Дон Кихот», поставленной Даниилом Глейхенгаузом, поклонники прозвали Алину «Красная балерина».

Следующий сезон-2018-2019 Алина Загитова откатала с победой на Nebelhorn Trophy в Германии, установив три мировых рекорда, на двух этапах Гран-при в Хельсинки и Москве с короткой программой «Призрак оперы» и произвольной «Кармен». Финал Гран-при для чемпионки оказался не из простых — она повредила ногу и смогла стать второй.

Но к чемпионату мира через два месяца Загитова подошла серьезно и могла подтвердить свой статус без единой ошибки. И объявила о перерыве в карьере. Она смогла отдохнуть, приняла приглашение Татьяны Навки в ее шоу на льду.

В 2020 году Алина Загитова вновь вернулась к тренировкам. Но на соревнования не заявлялась. Осенью фигуристка стала ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным. По сей день поклонников интересует, какой рост и вес у Алины Загитовой. Фигуристка при росте в 160 см весит 43 кг.

Алина Загитова: личная жизнь

У Алины Загитовой множество поклонников по всему миру, ее ежедневно задаривают цветами и игрушками, ждут в гости. Особенно любят россиянку в Японии, куда девушка обожает ездить.

При этом, о личном Загитова не распространяется. Свободно ли ее сердце сегодня, неизвестно, но красотке приписывали роман с хоккеистом Кириллом Капризовым, когда он еще выступал за ЦСКА (сейчас он играет за океаном в НХЛ), но оба отвергли слухи, а также отношения с фигуристом и наставником Даниилом Глейнхенгаузом.

Алиса Загитова сегодня

В настоящее время Алина Загитова получает образование журналиста в РАНХиГС по направлению «Продюсирование и культурная политика». Параллельно девушка получает второе высшее в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Она не исключает, что станет в последующем тренером.

У Загитовой подрастает собака породы акита-ину по кличке Масару, и девушка свою питомицу просто обожает. Четвероногую подружку чемпионке подарили японские фанаты в 2018 году.

Также Алина Загитова регулярно выходит на лед в различных шоу и программах. Например, весной 2021 года она выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», где показала новую постановку «Внутренний свет».

Летом 2021 года Загитова стала амбассадором компании TOY.RU, а также вошла в состав актерской труппы шоу Татьяны Навки в спектакле «Руслан и Людмила», исполнив роль Людмилы. К слову, работать у Навки Загитова стала еще в 2019 году, после приостановки спортивной деятельности.

Осень ознаменовалась в карьере Загитовой возвращением в статус телеведущей — в новом сезоне «Ледникового периода» чемпионка в паре с Алексеем Ягудиным вновь стала для телезрителей проводником на проект.

За жизнью и карьерой Загитовой поклонники следят в ее Instagram. На девушку подписан почти миллион фолловеров, там же красотка зарабатывает на рекламе.

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