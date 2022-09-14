Загитова впервые призналась, что завершила профессиональную карьеру

По словам фигуристки, сейчас жизнь у нее не менее интересная и насыщенная.
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Фигуристка Алина Загитова призналась, что скучает по большому спорту. При этом она не исключила, что вернется в профессиональное фигурное катание, по которому скучает.

«Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой. Кто знает... Как получится».

Напомним, что Загитова не выступает с декабря 2019 года на профессиональном уровне, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Последние годы она выступает в шоу, учится в университете и пробует себя в роли ведущей и корреспондента.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  