Романтика под дождем: беременная Тодоренко в белом платье оверсайз вышла на прогулку с коляской

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она давно полюбилась зрителям благодаря тревел-шоу «Орел и решка». Примечательно, что в последние годы Регины снимает свои проекты.

Она также растит сына Михаила с Владом Топаловым. А в этом году на шоу «Маска» артистка раскрыла, что снова беременна.