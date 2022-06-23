Романтика под дождем: беременная Тодоренко в белом платье оверсайз вышла на прогулку с коляской

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она давно полюбилась зрителям благодаря тревел-шоу «Орел и решка». Примечательно, что в последние годы Регины снимает свои проекты.
Она также растит сына Михаила с Владом Топаловым. А в этом году на шоу «Маска» артистка раскрыла, что снова беременна.
И теперь Регина находится на последних сроках беременности. Она еще недавно путешествовала. Телеведущая отдохнула на Бали, а также посетила Канаду. Теперь она ждет заветного часа. На днях Тодоренко показала, как садит цветы в горшках и готовит на кухне.
А вот 22 июня она отметилась на прогулке. Даже дождь ей не помешал. Регина предстала в белом платье оверсайз с рукавами-фонариками. Наряд не скрыл ее внушительный живот. Она была без макияжа. Телеведущая с коляской расхаживала по улицам и прикрывалась зонтом.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились нежным кадром. Многие восхитились тем, как выглядит Тодоренко. «Ох, какая вы милая», «Это очень трогательно», «Как вам идет это платье», «Регина, вы очень похорошели», «Тут даже без макияжа красивая», «Очень удачный кадр», «А в коляске Мишка?», «Скоро будете гулять с двумя малышами», — стали писать подписчики.