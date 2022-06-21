Шорты трещат: беременная Тодоренко высадила цветы во дворе своего дома с сыном

Примечательно, что уже больше месяца Регина путешествует. Она отдохнула на Бали, где увиделась с подругами. А также телеведущая смогла слетать в Канаду с мужем и сыном. Недавно она отпраздновала свой день рождения.

Поклонники удивились, что с Владом артистка общалась по видеосвязи. А после фото с коляской многие решили, что она уже родила.

Однако 20 июня Тодоренко поделилась кадрами, на которых предстала с округлившимся животом. Она была в куртке и облегающих пудровых шортах. Телеведущая не стала краситься. Она высаживала цветы в горшках во дворе дома со своим сыном, который бегал рядом с лопаткой.