Шорты трещат: беременная Тодоренко высадила цветы во дворе своего дома с сыном

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что раньше пела и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд». Теперь Регина участвует в съемках разных шоу. Весной она была среди членов жюри проекта «Маска».
Тогда телеведущая рассекретила вторую беременность. С мужем Владом Топаловым она уже растит сына Михаила.
Примечательно, что уже больше месяца Регина путешествует. Она отдохнула на Бали, где увиделась с подругами. А также телеведущая смогла слетать в Канаду с мужем и сыном. Недавно она отпраздновала свой день рождения.
Поклонники удивились, что с Владом артистка общалась по видеосвязи. А после фото с коляской многие решили, что она уже родила.
Однако 20 июня Тодоренко поделилась кадрами, на которых предстала с округлившимся животом. Она была в куртке и облегающих пудровых шортах. Телеведущая не стала краситься. Она высаживала цветы в горшках во дворе дома со своим сыном, который бегал рядом с лопаткой.
Поклонники удивились тому, что Регина носит такие облегающие наряды. Другие отметили, что не все мамы в интересном положении такие активные, особенно на последних сроках.
«Какая вы молодец», «Ой, шорты скоро лопнут», «Регина, вам запретили краситься?», «Выглядите уставшей», «Как вам тяжело», «А малыш очень подрос», «Ох, скоро вы станете мамой двоих детей», «Уже пора, прям видно, что живот большой», — стали писать подписчики.