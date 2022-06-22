Без прикрас: беременная Тодоренко в платье-халате предстала на кухне за готовкой

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что в свое время хотела стать певицей и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд».
Но потом ей удалось получить место ведущей шоу «Орел и решка», что сделало ее знаменитой. Теперь она счастлива в браке с Владом Топаловым и растит сына Михаила.
В этом году Регина активно ездила на съемки, а потом объявила о беременности. Примечательно, что даже на последних сроках телеведущая путешествовала. Она отдохнула на Бали, посетила Канаду, а теперь ждет дня, когда родится малыш. Тодоренко намекнула, что это произойдет уже очень скоро. А пока она занимается домашними делами.
Если на днях Регина высаживала цветы с сыном, то теперь она показала, как готовит на кухне. Телеведущая предстала без макияжа в платье на запах, которое только подчеркнуло ее выпирающий живот. Она делала пасту для тостов из авокадо.
Поклонники отметили, что Регина выглядит милой. Многие поразились тому, как ее формы округлились. Другие отметили, что восхищаются тем, какой она ведет образ жизни.
«Хорошенькая», «Ох, Регина, какой живот», «Такое серьезное лицо», «Без макияжа постоянно ходите, почему?», «Красивая», «Вы тут такая домашняя», «Путешествия закончились, финиш близится?», «Ну такая большая! Скоро увидим малыша», — стали писать подписчики.