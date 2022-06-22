Без прикрас: беременная Тодоренко в платье-халате предстала на кухне за готовкой

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что в свое время хотела стать певицей и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд».

Но потом ей удалось получить место ведущей шоу «Орел и решка», что сделало ее знаменитой. Теперь она счастлива в браке с Владом Топаловым и растит сына Михаила.