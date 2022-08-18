Мужчины обомлели: Лопырева в крохотном комбинезоне цвета сочной травы сразила идеальными ногами

Виктория Лопырева в свое время стала победительницей конкурса «Мисс Россия». Она стала знаменитой на всю страну и вскоре начала работать на телевидении.
Блондинка также не раз дефилировала на подиуме. Теперь она много путешествует. Звезда частая гостья на светских раутах в Дубае, Майами и не только.
Примечательно, что Виктория этим летом ездила в разные страны. Недавно она отдохнула в Турции. Однако модель редко видели в компании мужа Игоря Булатова. Хотя у пары растет сын Марк Лео. Большую часть времени она предпочитает посвящать друзьям, прогулкам и работе. На днях Лопырева приехала в Москву.
В соцсетях Виктория поделилась новыми фото. Она устроила прогулку на мопеде. Блондинка облачилась в миниатюрный комбинезон цвета сочной травы с цветочным принтом. Она блеснула пышным декольте и обнажила длинные стройные ноги. Лук дополнили модные босоножки на шпильке. Лопырева оседлала мопед.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
«С момента нашего возвращения из путешествий, мы каждый вечер проводим в ресторанах (гастрономический тур по Москве продолжается) и должна сказать, что несмотря на великое множество новых мест, мои любимые по прежнему остаются», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Большую часть комментариев оставили мужчины, которых она сразила. «Ну что за леди», «Вот это фигура», «Ноги просто бесконечные», «Какая женственная», — стали писать подписчики.