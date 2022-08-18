Мужчины обомлели: Лопырева в крохотном комбинезоне цвета сочной травы сразила идеальными ногами

Виктория Лопырева в свое время стала победительницей конкурса «Мисс Россия». Она стала знаменитой на всю страну и вскоре начала работать на телевидении.

Блондинка также не раз дефилировала на подиуме. Теперь она много путешествует. Звезда частая гостья на светских раутах в Дубае, Майами и не только.