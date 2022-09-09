«Главный маст хэв осени»: Нюша выбрала модную косуху и юбку из кожи, но одна деталь испортила ее фигуру

Нюша выступает на сцене с юного возраста. Она смогла добиться лавы и популярности. Певица всегда отличалась не только вокалом, но и своим дерзким стилем. Она и в 32 года продолжает выступать в мини-юбках и корсетах. К слову, артистка уже стала мамой двоих детей: дочки Серафимы-Симбы и сына Саффрона. Но в этом году звезда вернулась на сцену.
Недавно Нюша приехала в Россию после отпуска. Она успела выступить и даже появилась на телевидении. Для эфира певица выбрала монохромный лук. Она предстала в длинной кожаной юбке и укороченной косухе. Ботильоны на шпильке дополнили ее образ. Артистка выглядела дерзко и современно.
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Поклонники были удивлены тому, как выглядит Нюша. Но многим понравился ее лук. Тем более, что косухи всегда актуальны осенью. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.
«Тотал лук из кожи, и тут не важно из натуральной или экокожи, сейчас прямо на пике моды! Это главный маст хэв осени 2022. Тут Нюша попала в обойму. Косу тоже достаточно актуальный вариант верхней одежды на осень. Она напоминает образ байкеров 70-х, символизирует скорость, активность, молодость. Это тоже яркий тренд, который мы можем видеть на подиуме.
А что касается данного образа, то есть пара замечаний. Первое – это широкие плечи. Они часто встречаются на подиуме. Если мы хотим применить этот тренд, то надо помнить правило – чем шире плечи, тем выше каблук. Широкие плечи делают фигуру более приземистой, более тяжеловестной.
Это не самый лучший вариант для девушек невысокого роста. Насколько я знаю, у Нюши рост ниже среднего. Я бы поэтому выбирала для нее косуху не с таким активным плечевым поясом, возможно с покатыми плечами или хотя бы не с таким объемом.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Второй момент, пропорции должны быть правильными, так как они могут исказить фигуру или скорректировать ее. Ширина плеч и длина косухи делают фигуру квадратной. Я бы использовала косуху либо более длинную до середины бедра или наоборот укороченную, чтобы открыть талию. Тогда бы фигура выглядела более изящно.
И третье замечание, то это контрастность фактур. Если мы выбираем кожу тотал лук, хорошо если кожа будет актуальной фактуры. Как я вижу, на певице косуха матовая, а юбка глянцевая. Это дает диссонанс. Можно было интереснее поиграть с цветом. Например, взять черную косуху, а юбка бирюзовая или голубая.
А вот контрастность фактур в кожаном образе – не лучший вариант. Плюс я бы заставила Нюше в этом образе плюс за прическу и мейк. очень правильно, что она собрала волосы, сделав образ таким строгим и женственным одновременно. Здесь тоже попадание в тренд и гармоничность образа в целом», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro