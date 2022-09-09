«Главный маст хэв осени»: Нюша выбрала модную косуху и юбку из кожи, но одна деталь испортила ее фигуру

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Поклонники были удивлены тому, как выглядит Нюша. Но многим понравился ее лук. Тем более, что косухи всегда актуальны осенью. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Тотал лук из кожи, и тут не важно из натуральной или экокожи, сейчас прямо на пике моды! Это главный маст хэв осени 2022. Тут Нюша попала в обойму. Косу тоже достаточно актуальный вариант верхней одежды на осень. Она напоминает образ байкеров 70-х, символизирует скорость, активность, молодость. Это тоже яркий тренд, который мы можем видеть на подиуме.

А что касается данного образа, то есть пара замечаний. Первое – это широкие плечи. Они часто встречаются на подиуме. Если мы хотим применить этот тренд, то надо помнить правило – чем шире плечи, тем выше каблук. Широкие плечи делают фигуру более приземистой, более тяжеловестной.

Это не самый лучший вариант для девушек невысокого роста. Насколько я знаю, у Нюши рост ниже среднего. Я бы поэтому выбирала для нее косуху не с таким активным плечевым поясом, возможно с покатыми плечами или хотя бы не с таким объемом.